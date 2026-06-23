A Receita Federal liberou nesta terça-feira (23), às 9h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Com R$ 16 bilhões destinados a 9,58 milhões de contribuintes, este é o maior lote da história em número de beneficiados.
O pagamento será realizado no próximo dia 30 de junho e repete o valor distribuído no primeiro lote, pago em maio. Somados, os dois primeiros lotes vão injetar R$ 32 bilhões na economia e contemplar cerca de 18,3 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 80% das restituições previstas para este ano.
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A maior parte dos contribuintes contemplados neste lote possui algum tipo de prioridade. Do total liberado, R$ 4,49 bilhões serão destinados a idosos, pessoas com deficiência, portadores de moléstia grave e profissionais do magistério.
Também foram beneficiados milhões de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix. Segundo a Receita Federal, não haverá pagamentos para contribuintes sem prioridade neste segundo lote.
Entre os grupos contemplados estão 155.060 idosos com mais de 80 anos, 1,1 milhão de pessoas entre 60 e 79 anos, além de mais de 106 mil contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave. Outros 507 mil profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério também integram a lista de beneficiados.
Como consultar e evitar problemas
A consulta pode ser feita diretamente no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, selecionando a opção “Consultar a Restituição”. O serviço permite verificar se a restituição foi liberada e acompanhar o processamento da declaração.
Caso haja alguma pendência, o contribuinte poderá identificar o motivo por meio do extrato disponível no e-CAC. Se necessário, será possível corrigir informações por meio de uma declaração retificadora, reduzindo o tempo de espera para receber os valores.
A consulta também permite verificar se a declaração caiu na malha fina. Nesses casos, a retenção geralmente ocorre por divergências entre os dados informados pelo contribuinte e as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal.
Outro ponto de atenção envolve os dados bancários. A Receita realiza depósitos apenas em contas de titularidade do contribuinte. Quando há erro nas informações ou problemas na conta indicada, o crédito pode ser reagendado junto ao Banco do Brasil por até um ano após a primeira tentativa de pagamento.
Calendário dos próximos lotes da restituição do IR 2026
- 2º lote: 30 de junho
- 3º lote: 31 de julho
- 4º lote: 28 de agosto