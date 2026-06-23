O pagamento será realizado no próximo dia 30 de junho e repete o valor distribuído no primeiro lote, pago em maio. Somados, os dois primeiros lotes vão injetar R$ 32 bilhões na economia e contemplar cerca de 18,3 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 80% das restituições previstas para este ano.

A Receita Federal liberou nesta terça-feira (23), às 9h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Com R$ 16 bilhões destinados a 9,58 milhões de contribuintes, este é o maior lote da história em número de beneficiados.

A maior parte dos contribuintes contemplados neste lote possui algum tipo de prioridade. Do total liberado, R$ 4,49 bilhões serão destinados a idosos, pessoas com deficiência, portadores de moléstia grave e profissionais do magistério.

Também foram beneficiados milhões de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix. Segundo a Receita Federal, não haverá pagamentos para contribuintes sem prioridade neste segundo lote.

Entre os grupos contemplados estão 155.060 idosos com mais de 80 anos, 1,1 milhão de pessoas entre 60 e 79 anos, além de mais de 106 mil contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave. Outros 507 mil profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério também integram a lista de beneficiados.

Como consultar e evitar problemas