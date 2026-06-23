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IMPOSTO DE RENDA

Receita abre consulta ao maior lote de restituição da história

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Mais de 9,5 milhões de contribuintes serão contemplados no maior lote de restituição já realizado pela Receita Federal.
Mais de 9,5 milhões de contribuintes serão contemplados no maior lote de restituição já realizado pela Receita Federal.

A Receita Federal liberou nesta terça-feira (23), às 9h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Com R$ 16 bilhões destinados a 9,58 milhões de contribuintes, este é o maior lote da história em número de beneficiados.

O pagamento será realizado no próximo dia 30 de junho e repete o valor distribuído no primeiro lote, pago em maio. Somados, os dois primeiros lotes vão injetar R$ 32 bilhões na economia e contemplar cerca de 18,3 milhões de pessoas, o equivalente a aproximadamente 80% das restituições previstas para este ano.

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A maior parte dos contribuintes contemplados neste lote possui algum tipo de prioridade. Do total liberado, R$ 4,49 bilhões serão destinados a idosos, pessoas com deficiência, portadores de moléstia grave e profissionais do magistério.

Também foram beneficiados milhões de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix. Segundo a Receita Federal, não haverá pagamentos para contribuintes sem prioridade neste segundo lote.

Entre os grupos contemplados estão 155.060 idosos com mais de 80 anos, 1,1 milhão de pessoas entre 60 e 79 anos, além de mais de 106 mil contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave. Outros 507 mil profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério também integram a lista de beneficiados.

Como consultar e evitar problemas

A consulta pode ser feita diretamente no portal da Receita Federal, na área “Meu Imposto de Renda”, selecionando a opção “Consultar a Restituição”. O serviço permite verificar se a restituição foi liberada e acompanhar o processamento da declaração.

Caso haja alguma pendência, o contribuinte poderá identificar o motivo por meio do extrato disponível no e-CAC. Se necessário, será possível corrigir informações por meio de uma declaração retificadora, reduzindo o tempo de espera para receber os valores.

A consulta também permite verificar se a declaração caiu na malha fina. Nesses casos, a retenção geralmente ocorre por divergências entre os dados informados pelo contribuinte e as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal.

Outro ponto de atenção envolve os dados bancários. A Receita realiza depósitos apenas em contas de titularidade do contribuinte. Quando há erro nas informações ou problemas na conta indicada, o crédito pode ser reagendado junto ao Banco do Brasil por até um ano após a primeira tentativa de pagamento.

Calendário dos próximos lotes da restituição do IR 2026

  • 2º lote: 30 de junho
  • 3º lote: 31 de julho
  • 4º lote: 28 de agosto

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