O aval recente abre um caminho importante e seguro no mercado nacional, embora o produto ainda precise passar pela definição de preços da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) antes de abastecer as farmácias. A grande novidade reside na inclusão social e médica dessa terapia: pacientes com histórico de câncer de mama, problemas cardiovasculares ou restrições severas a hormônios finalmente ganham um aliado sob medida para resgatar a qualidade de vida.

A rotina de quem convive com as intensas ondas de calor e os suores noturnos na menopausa está prestes a mudar, especialmente para as mulheres que não podem ou não querem passar por tratamentos hormonais tradicionais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu sinal verde para o registro do fezolinetanto, uma substância inédita focada no alívio desses sintomas vasomotores. A aprovação histórica da agência reguladora foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira (22). Desenvolvido pela farmacêutica Astellas, o remédio será vendido sob o nome comercial de Veoza em formato de comprimidos diários.

A grande virada de chave desse tratamento é a sua atuação precisa e inteligente direto no sistema nervoso central. Em um organismo jovem, o estrogênio atua como um maestro que equilibra a neurocinina B, uma substância intimamente ligada ao controle do termômetro interno do corpo. Quando os níveis desse hormônio despencam com a chegada da menopausa, o hipotálamo — a região cerebral responsável pela temperatura — fica completamente desorganizado e passa a ler variações térmicas normais como se fossem verdadeiros incêndios, disparando o suor e a vermelhidão facial.

Em vez de apostar na reposição dos hormônios em queda, o novo medicamento age de forma cirúrgica bloqueando os receptores da neurocinina B localizados nos neurônios. Essa barreira impede que o circuito cerebral seja hiperativado sem necessidade, devolvendo a estabilidade e a calmaria para a percepção térmica do corpo. O resultado prático desse mecanismo de alta tecnologia é uma redução drástica tanto na frequência quanto na intensidade das incômodas crises de calor.

O fim da soberania dos hormônios

Até o momento, a terapia de reposição hormonal figurava como a única saída verdadeiramente eficaz e padronizada para combater as disfunções térmicas da menopausa. Essa realidade limitava as escolhas de milhares de mulheres que ficavam desassistidas por incompatibilidades de saúde ou por preferência pessoal de evitar a ingestão de hormônios sintéticos. Com o avanço da ciência farmacêutica, o paradigma muda e coloca a autonomia feminina em primeiro lugar na hora de escolher como cuidar do próprio corpo.