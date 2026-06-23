“Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito”. (Aristóteles)

Você e eu somos o resultado do que temos feito até aqui em nossas vidas. No mundo corporativo, por exemplo, costuma-se dizer que cada profissional tem sua marca; uma forma como é vista e avaliada pelo mercado. E isto se estende à vida pessoal, pois cada um de nós tem um “perfil” que nos “apresenta” ao mundo. Você já parou para pensar o que você transmite sobre si mesmo ao Universo? Quando alguém pensa em você, o que pensa? Não que você tenha que se submeter à modelos ou protótipos, mas sempre é válida e inteligente (com filtros) uma autorreflexão vinda dessa pesquisa.

O que você tem “compartilhado, comentado ou curtido” nas redes sociais, está a cada momento revelando quem você é.