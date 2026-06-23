Denomina-se inveja o sentimento malévolo de tristeza pelo bem alheio, sentimento esse que atormenta e mortifica o invejoso, levando-o a ações censuráveis para privar o possuidor de seu bem. A inveja desde os mais remotos tempos exerce grande papel na História humana. Encontram-se traços dela em todas as épocas, na história de todos os povos. A inveja é muito comum, tão disseminada que absolutamente todas as pessoas já a notaram... nos outros! Mas ninguém reconhece em si próprio a inveja, o mais oculto, dissimulado e vergonhoso dos vícios.

A palavra inveja provém do latim invidia, substantivo derivado do verbo invideo (invidere, no infinitivo), ao pé da letra, “ver em”. Note-se, entretanto, que esse prefixo latino in não deve ser traduzido pela preposição em, mas pela preposição contra, ou pela locução prepositiva em oposição a. Invidere significa “ver ao contrário”, “ver de má vontade”, “ver de modo mau” ou, mais livremente, “ver de maus olhos”, projetando sobre o outro um olhar malicioso que distorce a realidade. Sendo o latim uma língua bastante sintética, seus vocábulos frequentemente eram usados em acepções variadas, inteligíveis pelo respectivo contexto. Isso explica que nem sempre o vocábulo latino invidia deva ser traduzido por inveja, podendo, conforme o caso, sê-lo por emulação, ciúmes, desejo intenso, competição, concorrência, disputa, rivalidade etc.

Do latim invidia provieram vocábulos cognatos nos idiomas neolatinos: no português, inveja (ou enveja, forma arcaica), no catalão enveja, no castelhano envidia (ou invidia, mais usada em algumas regiões da Espanha), no francês envie, no italiano invidia. No inglês, usa-se a palavra cognata envy, assimilada pelo idioma britânico por influência franco-normanda. No alemão, usa-se o substantivo Neid, de raiz não latina. Em todos esses idiomas, com ligeiras variantes, o sentido do termo é o mesmo, e significa a tristeza mórbida pelo bem alheio.