As chamadas canetas emagrecedoras baseadas em agonistas do GLP-1 vêm ampliando rapidamente seu campo de atuação na medicina. Inicialmente criadas para o tratamento do diabetes tipo 2, essas substâncias passaram a ganhar destaque global pela forte ação na perda de peso e, agora, também são investigadas por possíveis efeitos em áreas muito além da endocrinologia.
Entre os medicamentos mais conhecidos estão a semaglutida, presente em fármacos como Ozempic e Wegovy, além da tirzepatida, comercializada como Mounjaro e Zepbound.
Pesquisas recentes sugerem que os agonistas de GLP-1 podem estar associados a uma série de benefícios adicionais, o que reforça a ideia de “reposicionamento de medicamentos”, quando um mesmo fármaco passa a ter múltiplas aplicações clínicas.
Possíveis efeitos adicionais em estudo
Os estudos ainda estão em desenvolvimento, mas já apontam potenciais impactos positivos em diferentes áreas da saúde. Em ordem reorganizada, os principais efeitos investigados incluem:
- redução de inflamações e dores crônicas
- proteção dos rins e do fígado
- auxílio em casos de apneia do sono
- possível redução de comportamentos aditivos e dependências químicas
- contribuição no tratamento de artrite
- diminuição do risco de doenças cardiovasculares
Embora promissores, esses resultados ainda exigem acompanhamento de longo prazo para confirmação de eficácia e segurança em diferentes perfis de pacientes.
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Reposicionamento de medicamentos ganha força em crises de saúde
O avanço dos GLP-1 não é um caso isolado. A reutilização de medicamentos já conhecidos se tornou uma estratégia recorrente na medicina moderna, especialmente em situações emergenciais.
Um exemplo marcante ocorreu durante a pandemia de covid-19, quando fármacos já existentes foram testados contra um vírus novo e pouco compreendido. Entre eles, a dexametasona e o baricitinibe.
A dexametasona já era utilizada no tratamento de doenças como asma, artrite e condições inflamatórias graves. Já o baricitinibe tinha aplicação principalmente em casos de artrite reumatoide e doenças autoimunes de pele e cabelo.
Durante a pandemia, ambos foram testados para controlar respostas inflamatórias extremas, conhecidas como “tempestade de citocinas”. Em balanços posteriores, autoridades de saúde no Reino Unido estimaram que a dexametasona teria contribuído para salvar dezenas de milhares de vidas.
Após esse período, instituições como a Comissão Europeia passaram a incentivar ainda mais a estratégia de reaproveitamento de medicamentos em áreas como oncologia e doenças raras.
Alerta: uso off-label exige cautela
Especialistas reforçam que nenhum desses medicamentos deve ser utilizado fora de indicação médica formal. O crescimento do uso dos agonistas de GLP-1 também trouxe preocupações com efeitos adversos ainda pouco compreendidos a longo prazo.
Apesar do entusiasmo científico, o uso indiscriminado pode representar riscos significativos, especialmente quando feito sem acompanhamento profissional.
Um histórico de reaproveitamentos que mudou a medicina
A reutilização de fármacos não é novidade. Ao longo das últimas décadas, diversos medicamentos mudaram completamente de finalidade após novas descobertas científicas.
Um exemplo é o raloxifeno, originalmente desenvolvido para osteoporose e posteriormente associado à redução do risco de câncer de mama em mulheres pós-menopáusicas.
Outro caso controverso é o da talidomida, que foi retirado do mercado décadas atrás por efeitos colaterais graves, mas mais tarde voltou a ser utilizado sob rígido controle médico no tratamento de alguns tipos de câncer.
Pesquisas também investigam o uso de vacinas antigas, como o Bacilo de Calmette-Guérin (BCG), com possíveis efeitos metabólicos em diabetes tipo 1, além de estudos sobre doenças neurodegenerativas como Alzheimer.
Um dos casos mais emblemáticos continua sendo o da Viagra, cujo princípio ativo, o sildenafil, foi inicialmente criado para tratar angina e acabou se tornando um dos medicamentos mais conhecidos do mundo.
Debate científico e lições da história
Em artigo publicado no British Medical Journal, uma pesquisadora destacou que medicamentos de grande popularidade frequentemente ultrapassam a necessidade de marketing tradicional, impulsionados pela própria repercussão social e midiática.
Esse fenômeno levanta um alerta: assim como já ocorreu com outras substâncias no passado, os benefícios dos agonistas de GLP-1 ainda precisam ser avaliados com mais profundidade ao longo dos anos, incluindo efeitos adversos que podem surgir apenas no longo prazo.
Conclusão: promessa médica ou nova era farmacológica?
O crescimento dos agonistas de GLP-1 simboliza uma nova fase da medicina baseada em reposicionamento de medicamentos. Ao mesmo tempo em que ampliam possibilidades terapêuticas, também levantam questionamentos sobre segurança, uso prolongado e impactos metabólicos ainda não totalmente conhecidos.