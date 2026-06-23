As chamadas canetas emagrecedoras baseadas em agonistas do GLP-1 vêm ampliando rapidamente seu campo de atuação na medicina. Inicialmente criadas para o tratamento do diabetes tipo 2, essas substâncias passaram a ganhar destaque global pela forte ação na perda de peso e, agora, também são investigadas por possíveis efeitos em áreas muito além da endocrinologia.

Entre os medicamentos mais conhecidos estão a semaglutida, presente em fármacos como Ozempic e Wegovy, além da tirzepatida, comercializada como Mounjaro e Zepbound.

Pesquisas recentes sugerem que os agonistas de GLP-1 podem estar associados a uma série de benefícios adicionais, o que reforça a ideia de “reposicionamento de medicamentos”, quando um mesmo fármaco passa a ter múltiplas aplicações clínicas.

Possíveis efeitos adicionais em estudo