Um novo levantamento apresentado durante o encontro anual da Sociedade de Endocrinologia, nos Estados Unidos, trouxe um dado que chama atenção sobre o uso das chamadas canetas emagrecedoras. Segundo os pesquisadores, grande parte dos pacientes que interrompem o tratamento acaba retomando o uso dos medicamentos em um período relativamente curto.

A pesquisa analisou adultos entre 18 e 64 anos diagnosticados com obesidade e diabetes tipo 2 que utilizaram medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, grupo que inclui substâncias presentes em tratamentos populares para perda de peso.

Interrupção é frequente

Os resultados apontaram que cerca de 40% dos pacientes deixaram de utilizar os medicamentos já no primeiro ano de tratamento. Ao final de dois anos, esse percentual chegou próximo de 60%.