Quem procura uma oportunidade de renda extra em 2026 já pode se candidatar a uma nova seleção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O órgão abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores, equipe responsável por acompanhar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de outras avaliações federais.

Os profissionais selecionados atuarão como fiscais de prova e poderão receber remuneração de até R$ 864 por dia de trabalho, conforme a atividade desempenhada e a necessidade de deslocamento. As inscrições estão abertas até 28 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

Quem pode participar?

A seleção é destinada a professores efetivos das redes estaduais e municipais de ensino, além de servidores públicos federais em atividade. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo e ter acesso a smartphone ou tablet com conexão à internet.