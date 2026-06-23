24 de junho de 2026
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Inep seleciona fiscais para o Enem com diária de até R$ 864

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem gerada por IA
Quem procura uma oportunidade de renda extra em 2026 já pode se candidatar a uma nova seleção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Quem procura uma oportunidade de renda extra em 2026 já pode se candidatar a uma nova seleção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quem procura uma oportunidade de renda extra em 2026 já pode se candidatar a uma nova seleção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O órgão abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores, equipe responsável por acompanhar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de outras avaliações federais.

Os profissionais selecionados atuarão como fiscais de prova e poderão receber remuneração de até R$ 864 por dia de trabalho, conforme a atividade desempenhada e a necessidade de deslocamento. As inscrições estão abertas até 28 de junho e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

Quem pode participar?

A seleção é destinada a professores efetivos das redes estaduais e municipais de ensino, além de servidores públicos federais em atividade. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo e ter acesso a smartphone ou tablet com conexão à internet.

Os candidatos também deverão participar de uma capacitação on-line obrigatória. Para permanecer no processo seletivo, será necessário atingir aproveitamento mínimo de 70% no curso.

O Inep ressalta que pessoas envolvidas diretamente em etapas como impressão, correção ou aplicação das provas não poderão atuar como certificadores. A restrição também vale para candidatos inscritos nos exames fiscalizados e para quem possua parentes de até terceiro grau participando das avaliações.

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Quanto ganha um fiscal do Enem?

A remuneração é feita por meio da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), utilizada para remunerar colaboradores temporários em concursos e avaliações públicas.

Os valores previstos são:

  • R$ 510 por dia em atividades regulares;
  • R$ 864 por dia para deslocamentos superiores a 150 quilômetros.

O Inep informa que despesas com transporte, alimentação e hospedagem não serão reembolsadas.

Função exige acompanhamento integral das provas

O certificador é responsável por acompanhar presencialmente o cumprimento dos protocolos estabelecidos pelo Inep. Entre as atribuições estão a verificação dos procedimentos de segurança, conferência de horários, acompanhamento da abertura dos malotes e registro de ocorrências durante a aplicação.

A jornada costuma ocorrer ao longo de todo o dia, geralmente entre 8h e 20h, exigindo disponibilidade integral dos convocados.

Atuação em diferentes exames nacionais

Além do Enem 2026, os profissionais aprovados poderão ser convocados para acompanhar outras avaliações federais previstas para o segundo semestre.

As datas previstas incluem:

  • Enamed: 13 de setembro;
  • Prova Nacional Docente: 20 de setembro;
  • Enem: 1º e 8 de novembro.

A convocação dependerá da demanda existente em cada região do país.

Cronograma da seleção

  • O processo seletivo seguirá o seguinte calendário:
  • Inscrições: até 28 de junho de 2026;
  • Confirmação das inscrições: 6 de julho;
  • Período para recursos: de 7 a 12 de julho;
  • Resultado dos recursos e convocação para capacitação: 27 de julho.

Como fazer a inscrição?

Os interessados devem acessar o sistema oficial do Inep utilizando uma conta Gov.br. Após preencher o cadastro, será necessário acompanhar as etapas posteriores do processo e participar da capacitação obrigatória.

Somente os candidatos que atenderem todos os requisitos previstos no edital e concluírem a formação com o desempenho mínimo exigido poderão ser convocados para atuar nas provas.

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