Os beneficiários do Bolsa Família e os cidadãos cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico) precisarão se adequar a uma nova exigência do Governo Federal. A partir da publicação da Portaria Conjunta nº 23, o cadastramento biométrico passa a ser obrigatório para a concessão, renovação e manutenção de diversos benefícios sociais.

A medida tem como principal objetivo ampliar a segurança dos programas assistenciais, reforçar a confiabilidade das informações cadastrais e dificultar fraudes. O prazo para a regularização biométrica vai até 31 de dezembro de 2026.

Além do Bolsa Família, a exigência também alcança pessoas que solicitarem benefícios previdenciários e trabalhistas, como seguro-desemprego, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária e abono salarial.