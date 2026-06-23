Uma nova alternativa para mulheres que enfrentam os sintomas da menopausa acaba de receber sinal verde no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o fezolinetanto, primeiro medicamento não hormonal autorizado no país para tratar ondas de calor e suores noturnos moderados a intensos.

A novidade amplia as opções terapêuticas para pacientes que não podem ou preferem não utilizar reposição hormonal, tratamento tradicionalmente adotado para aliviar os desconfortos do climatério.

Como funciona o novo medicamento

Comercializado pela Astellas Farma sob o nome Veoza, o fezolinetanto atua diretamente no cérebro, bloqueando a ação de uma substância chamada neurocinina B.