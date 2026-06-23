Uma nova alternativa para mulheres que enfrentam os sintomas da menopausa acaba de receber sinal verde no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o fezolinetanto, primeiro medicamento não hormonal autorizado no país para tratar ondas de calor e suores noturnos moderados a intensos.
A novidade amplia as opções terapêuticas para pacientes que não podem ou preferem não utilizar reposição hormonal, tratamento tradicionalmente adotado para aliviar os desconfortos do climatério.
Como funciona o novo medicamento
Comercializado pela Astellas Farma sob o nome Veoza, o fezolinetanto atua diretamente no cérebro, bloqueando a ação de uma substância chamada neurocinina B.
Durante a menopausa, a redução dos níveis de estrogênio provoca alterações no hipotálamo, região responsável pelo controle da temperatura corporal. Esse desequilíbrio desencadeia os conhecidos fogachos e episódios de suor excessivo, principalmente durante a noite.
Ao interferir nesse mecanismo, o medicamento reduz tanto a frequência quanto a intensidade dos sintomas.
VEJA MAIS:
- Suspeito de ordenar execução de padeiro é preso em Piracicaba
- VÍDEO: Mãe encontra bebê de 5 meses morta em Piracicaba
- Elefanta Baby é transferida para santuário em Mato Grosso
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Estudos apontam resultados positivos
A autorização da Anvisa foi baseada em pesquisas clínicas realizadas com mais de 3 mil mulheres na América do Norte e na Europa.
Os resultados demonstraram melhora significativa nos episódios de calor intenso, além de um perfil de segurança considerado favorável pelos especialistas envolvidos nas análises.
Segundo os estudos, não foram observadas evidências de danos hepáticos graves associados ao uso da medicação.
Alternativa para quem não pode fazer reposição hormonal
Especialistas destacam que a principal vantagem do novo tratamento está na ampliação das possibilidades terapêuticas para mulheres com contraindicação ao uso de hormônios.
Entre os grupos que normalmente não podem recorrer à reposição hormonal estão pacientes com histórico de câncer de mama, tumores hormônio-dependentes, trombose, infarto ou acidente vascular cerebral (AVC).
Além disso, muitas mulheres optam por evitar tratamentos hormonais por decisão pessoal, o que aumenta a relevância da nova opção aprovada.
Limitações do tratamento
Embora represente um avanço importante, o fezolinetanto não substitui todos os benefícios da terapia hormonal.
O medicamento é direcionado especificamente ao controle dos fogachos e da sudorese noturna, mas não atua em outros efeitos comuns da menopausa, como a perda de massa óssea ou o ressecamento vaginal.
Por isso, a escolha do tratamento ideal continua dependendo de avaliação médica individualizada.
Quando o remédio chegará às farmácias?
Apesar da aprovação regulatória, o produto ainda não está disponível para venda no Brasil.
A fabricante informou que ainda não definiu uma data oficial para o lançamento comercial. O preço também dependerá da análise da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), etapa obrigatória após a autorização da Anvisa.
Até lá, especialistas recomendam que mulheres interessadas na nova terapia conversem com seus médicos para acompanhar as próximas atualizações sobre a chegada do medicamento ao mercado brasileiro.
Novo cenário para a saúde feminina
A aprovação do fezolinetanto marca um passo importante na ampliação dos tratamentos disponíveis para os sintomas da menopausa.
Com uma abordagem inovadora e sem hormônios, a expectativa é que o medicamento ofereça uma nova alternativa para milhões de mulheres que convivem diariamente com ondas de calor e suores noturnos, sintomas que podem impactar significativamente a qualidade de vida.