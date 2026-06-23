A Raízen, uma das maiores empresas do setor sucroenergético e de distribuição de combustíveis do país, segue avançando em seu processo de recuperação financeira. A avaliação é do empresário Rubens Ometto, controlador da Cosan, que demonstrou confiança nos resultados da reestruturação da companhia, atualmente responsável por uma dívida estimada em R$ 65 bilhões.

Segundo Ometto, o plano de reorganização vem apresentando evolução positiva e deve fortalecer a empresa para os próximos anos. A Raízen entrou com pedido de recuperação extrajudicial em março e, recentemente, obteve apoio dos principais credores, que representam mais de 80% do montante devido.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Plano prevê conversão de dívida e reorganização