O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em junho de 2026, com projeções que apontam para mais de 220 mil veículos comercializados ao longo do mês. Entre os automóveis de passeio, o Volkswagen Polo mantém a liderança nacional, enquanto o segmento de picapes continua dominado pela Fiat Strada.

Os números consolidados até o dia 19 revelam mudanças importantes no ranking dos modelos mais procurados pelos consumidores e mostram o avanço de alguns veículos que vêm ganhando espaço no mercado.

Polo segue na liderança entre os automóveis

Com 6.696 unidades emplacadas no acumulado do mês, o Volkswagen Polo permanece como o carro mais vendido do Brasil em junho. O desempenho se mantém praticamente estável em relação ao mesmo período do mês anterior.