O mercado automotivo brasileiro segue aquecido em junho de 2026, com projeções que apontam para mais de 220 mil veículos comercializados ao longo do mês. Entre os automóveis de passeio, o Volkswagen Polo mantém a liderança nacional, enquanto o segmento de picapes continua dominado pela Fiat Strada.
Os números consolidados até o dia 19 revelam mudanças importantes no ranking dos modelos mais procurados pelos consumidores e mostram o avanço de alguns veículos que vêm ganhando espaço no mercado.
Polo segue na liderança entre os automóveis
Com 6.696 unidades emplacadas no acumulado do mês, o Volkswagen Polo permanece como o carro mais vendido do Brasil em junho. O desempenho se mantém praticamente estável em relação ao mesmo período do mês anterior.
Logo atrás aparece o Volkswagen T-Cross, que registrou 6.485 unidades vendidas e apresentou crescimento nas vendas na comparação com maio.
Fechando o pódio, o Hyundai HB20 alcançou 5.544 emplacamentos, consolidando sua posição entre os veículos mais populares do país.
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Os cinco carros mais vendidos de junho
Volkswagen Polo — 6.696 unidades
Volkswagen T-Cross — 6.485 unidades
Hyundai HB20 — 5.544 unidades
Fiat Argo — 5.532 unidades
Volkswagen Tera — 4.865 unidades
SUVs e hatchbacks dominam a preferência
O levantamento mostra que modelos compactos e utilitários esportivos continuam liderando a preferência dos consumidores brasileiros.
Além do Polo e do HB20, o Fiat Argo aparece logo atrás na disputa pelas primeiras posições, enquanto o recém-chegado Volkswagen Tera já figura entre os destaques do mercado nacional.
Fiat Strada mantém hegemonia entre picapes
No segmento de comerciais leves, a Fiat Strada continua sem concorrência direta na liderança. Mesmo registrando leve recuo nas vendas em comparação com maio, a picape acumulou 9.364 unidades comercializadas no mês.
A segunda colocação ficou com a Fiat Toro, que manteve trajetória de crescimento, seguida pela Toyota Hilux, que apresentou uma das maiores altas do ranking.
Comerciais leves mais vendidos
Fiat Strada — 9.364 unidades
Fiat Toro — 2.878 unidades
Toyota Hilux — 2.850 unidades
Mercado automotivo segue em ritmo forte
Os resultados parciais de junho reforçam o bom momento vivido pelo setor automotivo brasileiro. A expectativa é que o volume total de vendas supere a marca de 220 mil unidades até o encerramento do mês, impulsionado pela procura por modelos compactos, SUVs e picapes.
Com o fechamento do período se aproximando, fabricantes acompanham de perto a disputa pelas primeiras posições, especialmente entre os veículos de passeio, onde a diferença entre os líderes segue apertada.