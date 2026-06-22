A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado de diversos lotes de suplementos alimentares da marca IDNLABS. A medida inclui a suspensão da comercialização, distribuição e consumo dos produtos afetados após a identificação de irregularidades durante fiscalização do órgão.

Segundo a agência reguladora, foram encontradas divergências entre as informações apresentadas nos rótulos e a composição dos suplementos, além de outras inconformidades relacionadas às normas vigentes.

Quais foram os problemas identificados?

De acordo com a Anvisa, os produtos apresentaram situações que contrariam a legislação aplicada ao setor de suplementos alimentares.