A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado de diversos lotes de suplementos alimentares da marca IDNLABS. A medida inclui a suspensão da comercialização, distribuição e consumo dos produtos afetados após a identificação de irregularidades durante fiscalização do órgão.
Segundo a agência reguladora, foram encontradas divergências entre as informações apresentadas nos rótulos e a composição dos suplementos, além de outras inconformidades relacionadas às normas vigentes.
Quais foram os problemas identificados?
De acordo com a Anvisa, os produtos apresentaram situações que contrariam a legislação aplicada ao setor de suplementos alimentares.
Entre as irregularidades apontadas estão a presença de quantidades de ingredientes inferiores às informadas nas embalagens, recomendações de consumo fora dos limites permitidos e divulgação de alegações sem autorização dos órgãos competentes.
Diante das constatações, a agência determinou o recolhimento imediato dos lotes envolvidos.
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Veja os suplementos suspensos
A decisão atinge produtos de diferentes categorias comercializados pela IDNLABS.
Multivitamínicos e multiminerais
- Lote 0211.07.2025
- Lote 005.01.2026
Beta-alanina em pó
- Lote 079.02.2025
- Lote 0149.05.2025
- Lote 0267.08.2025
BCAA 2:1:1 em comprimidos
- Lote 044.01.2025
- Lote 004.01.2025
- Lote 003.01.2025
Creatina em pó
- Lote 0147.05.2025
- Lote 0285.05.2025
- Lote 0148.05.2025
O que consumidores devem fazer?
A orientação é que consumidores verifiquem o número do lote dos produtos adquiridos e interrompam imediatamente o uso caso estejam entre os lotes suspensos pela Anvisa.
Quem possui algum dos suplementos listados deve buscar informações junto ao fabricante ou aos canais oficiais de atendimento para esclarecimentos sobre troca, devolução ou demais procedimentos.
Fiscalização busca proteger consumidores
A atuação da Anvisa tem como objetivo garantir que suplementos alimentares comercializados no país atendam aos padrões de qualidade, composição e segurança exigidos pela legislação.
A decisão reforça a importância de verificar a procedência dos produtos e acompanhar comunicados oficiais dos órgãos de fiscalização, especialmente em um mercado que registra crescimento constante entre praticantes de atividades físicas e consumidores preocupados com saúde e desempenho.