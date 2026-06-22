Uma empresa do segmento alimentício está com dezenas de oportunidades de trabalho disponíveis para moradores de Piracicaba. Ao todo, são 66 vagas abertas para diferentes funções operacionais, com seleção presencial marcada para acontecer entre os dias 22 e 26 de junho.
O recrutamento será realizado no prédio da Prefeitura de Piracicaba, oferecendo chances para candidatos com e sem experiência profissional.
Processo seletivo acontece na Prefeitura
Os interessados deverão comparecer ao local da seleção entre 9h e 12h, levando documentos pessoais e currículo atualizado.
As entrevistas serão realizadas no Térreo 1 do Centro Cívico, localizado na rua Antônio Corrêa Barbosa, na região da Chácara Nazareth.
A iniciativa busca ampliar as oportunidades de emprego para trabalhadores do município e preencher vagas em diferentes áreas da empresa.
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Há oportunidades para candidatos sem experiência
Grande parte das vagas disponíveis não exige experiência anterior. As oportunidades são destinadas aos cargos de auxiliar de serviços gerais, auxiliar de açougue, auxiliar de peixaria, repositor e manipulador de alimentos.
Também estão abertas vagas para atendente de loja, função que requer pelo menos três meses de experiência, além do cargo de operador de padaria sênior, destinado a profissionais com experiência mínima de seis meses na área.
Benefícios chamam atenção dos candidatos
Além do salário, a empresa oferece um pacote de benefícios voltado ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores.
Entre as vantagens estão assistência médica e odontológica, refeição no local, vale-transporte, seguro de vida, telemedicina, telepsicologia, convênio com o Sesc, programa de benefícios corporativos, empréstimo consignado e descontos em instituições de ensino parceiras.
Os contratados também terão acesso a descontos em produtos da rede, voucher especial de Natal e benefícios voltados à saúde e atividade física.
Jornada de trabalho e informações
A jornada prevista é das 13h40 às 22h, em escala 6x1.
Os candidatos interessados podem obter mais detalhes por meio do Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba ou pelo telefone disponibilizado pela organização do processo seletivo.
A expectativa é que as contratações reforcem o quadro de funcionários da empresa e ampliem as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para os moradores da cidade.