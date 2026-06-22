Uma empresa do segmento alimentício está com dezenas de oportunidades de trabalho disponíveis para moradores de Piracicaba. Ao todo, são 66 vagas abertas para diferentes funções operacionais, com seleção presencial marcada para acontecer entre os dias 22 e 26 de junho.

O recrutamento será realizado no prédio da Prefeitura de Piracicaba, oferecendo chances para candidatos com e sem experiência profissional.

Processo seletivo acontece na Prefeitura

Os interessados deverão comparecer ao local da seleção entre 9h e 12h, levando documentos pessoais e currículo atualizado.