Até bem pouco tempo atrás, professores e servidores das escolas municipais de Piracicaba podiam comer a merenda escolar juntamente com os alunos. O compartilhamento do espaço de refeição é pedagogicamente salutar para as crianças. Os professores podiam educá-las no aspecto nutricional, auxiliando e ensinando os pequenos a se alimentarem bem.

Também há questões afetivas e emocionais envolvidas na convivência durante a refeição escolar. Professores e alunos vivenciam respeito e descontração que auxiliarão na adaptação, integração, ensino e convivência na comunidade escolar, para que as crianças desenvolvam suas plenas capacidades.

Porém, a atual gestão da prefeitura e da vice-prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a bênção da Câmara dos Vereadores, proíbe que professores e alunos partilhem a merenda escolar. É isso mesmo! O atual prefeito e o vice-prefeito empenharam-se em aprovar projeto de aumento generalizado do IPTU e da taxa de lixo, cobrando aumentos significativos de impostos dos piracicabanos, ou seja, a arrecadação municipal subiu expressivamente, mas permanece a mesquinharia da gestão atual impedindo que os professores comam um prato de sopa com os alunos durante sua jornada de trabalho nas escolas municipais.