Parece que, quanto mais avançamos nas tecnologias, mais dificuldades temos de nos relacionarmos presencialmente de forma espontânea, autêntica e prazerosa. No que diz respeito às relações sexuais, as dificuldades se apresentam mais frequentes ainda a cada dia, haja visto o aumento de disfunções sexuais de fundo emocional, masculinas e femininas, que aparecem em nosso consultório. Lembrando que o sexo é apenas uma das áreas da sexualidade humana transcrevo uma aula do saudoso mestre, amigo e educador sexual, dr. Nelson Vitiello.

“Embora ainda encontrando fortes resistências, a ideia de que deveríamos instituir educação sexual vai se tornando mais aceitável. Nessa área, mesmo que indo de encontro a posições mais repressoras, até a educação sexual para pessoas portadoras de necessidades especiais vai se tornando uma necessidade visível.

No entanto. devemos deixar as coisas um pouco mais claras. Quando se fala em educação sexual para portadores de necessidades especiais, na realidade não se está falando de uma educação sexual diferente. com conceitos e preceitos outros, mas sim de métodos adaptados a essas pessoas.