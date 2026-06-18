Aniversários, casamentos, confraternizações, formaturas, churrascos, festas de fim de ano e até encontros informais entre amigos, na nossa cultura, existe um elemento que parece estar presente em praticamente todas as celebrações: a bebida alcoólica. Para muitas pessoas, festa e álcool tornaram-se conceitos tão associados que imaginar uma comemoração sem bebida parece algo estranho ou até sem graça. Mas por que criamos essa ligação tão forte?
Desde muito cedo somos expostos à ideia de que o álcool faz parte dos momentos felizes da vida. Propagandas mostram pessoas sorrindo, reunidas, comemorando conquistas e aproveitando momentos especiais sempre acompanhadas de alguma bebida. Aos poucos, essa mensagem é incorporada ao imaginário coletivo e sem perceber, começamos a associar diversão, relaxamento e celebração ao consumo de álcool.
O problema é que essa associação acaba se tornando automática e muitas pessoas não se perguntam se realmente desejam beber e simplesmente bebem porque estão em uma festa. Em alguns casos, quem decide não consumir álcool precisa até justificar sua escolha. Perguntas como “você está doente?”, “está dirigindo?” ou “por que não vai beber?” mostram como a abstinência ainda é vista como algo fora do comum em determinados ambientes.
Essa realidade revela um aspecto interessante do comportamento humano e muitas vezes não consumimos determinadas coisas apenas pelo prazer que elas proporcionam, mas pelo significado social que carregam. Para algumas pessoas, a bebida representa integração, descontração e pertencimento ao grupo e o ato de brindar parece simbolizar união e celebração.
No entanto, é importante refletir sobre os limites dessa relação. Quando o álcool passa a ser considerado indispensável para qualquer momento de lazer, surge uma questão preocupante: será que estamos comemorando a ocasião ou apenas buscando os efeitos da bebida? Essa é uma pergunta que merece atenção, especialmente em uma sociedade onde o consumo excessivo de álcool continua gerando impactos importantes na saúde física e emocional.
Outro ponto que merece reflexão é a dificuldade que algumas pessoas apresentam em se divertir sem beber. Se a alegria depende exclusivamente do álcool, talvez seja necessário questionar a qualidade da experiência. Afinal, a essência de uma comemoração deveria estar nos encontros, nas conversas, nos vínculos afetivos e nas memórias construídas, e não apenas no que está sendo servido nos copos.
Isso não significa condenar o consumo moderado de bebidas alcoólicas. O objetivo é refletir sobre uma associação cultural que muitas vezes passa despercebida. O problema surge quando a bebida deixa de ser um elemento opcional e passa a ocupar o papel principal em qualquer celebração.
Nos últimos anos, tem crescido o número de pessoas que buscam formas diferentes de socialização. Festas com opções sem álcool, encontros voltados para atividades esportivas, eventos familiares e experiências de lazer mais saudáveis vêm conquistando espaço. Esse movimento mostra que é possível construir momentos de alegria e conexão sem que o álcool seja o protagonista. Confesso que adorei a ideia de cafeterias que estão realizando baladas de café da manhã e zero álcool.
Quando aprendemos a separar a felicidade do consumo, ampliamos nossas possibilidades de viver experiências genuínas, pois nossas melhores lembranças não estão ligadas ao que bebemos, mas às pessoas que estavam presentes, às histórias compartilhadas e aos sentimentos vividos naquele momento.
Talvez seja hora de nos perguntarmos: estamos celebrando a vida ou apenas repetindo um hábito cultural que nunca paramos para questionar? A resposta pode revelar muito sobre a forma como buscamos diversão, pertencimento e felicidade em nossa sociedade. Com carinho, Fabiane Fischer.