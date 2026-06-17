E ele haverá, sempre, de insistir: ou se entende a vida como bênção ou como castigo, penitência. Ora, por que casais, amando-se, anseiam por filhos, querem-nos?? Para vê-los alegres, satisfeitos, encantados por terem nascido? Ou para mergulhar em sofrimentos e em dores? Enganamo-nos, talvez, em admitir haja – apenas e antes de mais nada – o instinto de sobrevivência da espécie. Há-o, realmente. Mas – por que não? – aquele prioritário desejo envolvente, intenso, de produzir a própria “cria”? Para amá-la, burilando-a mais até do que a uma joia rara?

No entanto, cada um é cada um. Há quem goste da escuridão; outros, da claridade. Alguns chegam a alimentar o próprio sofrimento; outros buscam vencê-lo. Os mais sábios, porém, desse sofrer extraem forças, ensinamentos. Se, realmente, assim o fôssemos, viríamos a mais sentir do que a pensar. E teríamos, então – conforme Fernando Pessoa já o vivenciara – “o olhar nítido como um girassol”. Pois – ainda como ele concluíra – “o mundo não foi feito para pensar. Pensar é estar doente dos olhos.” E seu entendimento conclusivo: “Eu não tenho filosofia: tenho sentidos.”

No núcleo das coisas, artistas traduzem em poesia o que qualquer um da população entende com o coração: “De tanto pensar, morreu burro.” E a burrice acumula-se pouco a pouco, num processo. As pessoas – nesse sistema quase que essencialmente utilitarista – são consideradas por aquilo a que podem servir. Se não estiverem “a serviço”, pouco interessam. Vai daí, a máquina já está promovida a nível superior ao humano. O robô tornou-se o “operário” mais considerado. Pois, não tem salário, nem férias ou bonificações trabalhistas. E ainda melhormente: não protesta e não reivindica.