Os grandes Estados nacionais são uma realidade relativamente nova no panorama mundial. A unidade política da Espanha data de 1492; a da Grã-Bretanha, de 1603, quando Jaime VI da Escócia também se tornou Jaime I da Inglaterra; a da França, foi-se constituindo pouco a pouco ao longo dos séculos XV a XVII; a Alemanha, ainda em 1800 era constituída por uma colcha de retalhos de mais de 300 soberanias e semi-soberanias; a unificação da Itália somente em 1870 se concretizou.

Um dos mecanismos aglutinadores dos novos estados foi o combate às tradições culturais de tipo regionalista. Na Escócia, por exemplo, foram proscritos os kilts (os tradicionais saiotes masculimos, confeccionados com os tartans dos vários clãs) e as gaitas-de-fole, sendo também proibido o idioma gaélico, por determinação dos monarcas da dinastia alemã de Hanover, que havia despojado do trono a dinastia legítima dos Stuart. A proibição não "pegou", e depois de algumas décadas os velhos costumes voltaram a ser livremente praticados, e o são até hoje.

Na Espanha, procurou-se impingir a superioridade de Castela sobre os antigos reinos de Leão, Navarra e Aragão, sobre a Catalunha, as Vascongadas etc. O idioma de Castela foi, por ato do General Franco, transformado no oficial “espanhol” - o que não corresponde à realidade dos fatos, já que na Espanha são faladas pelo menos três outras línguas (o catalão, o basco e o galego) e um número indefinido de dialetos (o bable, o santanderino, o andaluz, o valenciano etc.).