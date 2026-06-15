Um pouco antes de morrer, Londres, ano de 1939, Freud fez uma importante constatação, em forma de questionamento: “Por que algumas pessoas procuram tanto a infelicidade e quando a encontram se surpreendem?”

A reflexão é a maneira mais eficaz de produzir, no cérebro, poderosas ferramentas (iniciais) de transformação e o processo não é simples, nem rápido ou fácil, mas os resultados são consistentes e duradouros. E é por isso que muitos buscam, ilusoriamente, atalhos “rápidos e fáceis”, e aos poucos vão colhendo as frustrações e o tempo perdido. Então, convido meu leitor a trazer comigo esta abrangente e profunda “dúvida” de Freud para os dias atuais, enriquecendo-a com a ajuda de Carl Jung, através de uma de suas mais incríveis frases, colocada, aliás, no título do artigo de hoje.

Pois bem, por que muitas pessoas reclamam da segunda-feira, mas adoram a sexta, depois do expediente? Será que amam seu trabalho? Por que, então, reclamar do emprego, dos colegas ou gestores e mesmo assim permanecer nisso? Existem soluções, por mais dificuldades que sua mente coloque! Para que permitir relacionamentos doentios, infelizes ou viver acreditando que "no futuro" tudo será melhor? Não existe o futuro nem o passado: existe o agora! Por que tantas pessoas fazem exatamente o que não gostam, frequentam lugares que não querem ou aceitam ideologias que, lá no fundo, não acreditam ou não lhes fazem bem, ficam com pessoas que não lhes trazem crescimento, dizem sim para agradar os outros, guardam angústias, não perdoam e, enfim, quando aparece o stress, a tristeza, a depressão, a insônia, as dores, a ansiedade, os transtornos, o sofrimento e outras doenças, se perguntam: “o que está acontecendo comigo?”; ou: “por que estou assim?” O que aconteceu é que você escolheu a vida que está tendo!