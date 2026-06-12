A Copa do Mundo que antes era tida como o maior evento esportivo que alegrou famílias brasileiras por gerações e gerações, em 2026, à beira de completar um século de existência – o que ocorrerá em 2030 – será o maior evento de apostas que o país já assistiu. Entristece constatar que o esporte mais amado dos brasileiros se tornou visceralmente ligado ao mundo das apostas.

A própria FIFA anunciou a Betano como apoiadora oficial da Copa do Mundo de 2026 para a Europa e a América do Sul. O futebol se transformou em universo de transações financeiras, com apostas sobre praticamente tudo o que pode acontecer em uma partida: resultado final, chutes a gol, faltas, escanteios, defesas, cartões e o que mais as ávidas casas de apostas possam conceber. Hoje são mais de 180 autorizadas no país competindo para extrair renda do público.

A própria convocação dos jogadores para compor a seleção canarinho parece guardar pouca relação com a técnica esportiva dos mesmos e muita com a sua capacidade de marketing e de captação financeira. O próprio Neymar, ao comemorar a sua convocação, de imediato fez a propaganda de uma empresa de apostas.