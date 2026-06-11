Hoje quero trazer neste artigo não o conformismo mas a compreensão de que está tudo bem em não sermos perfeitos. Que bom seria se todos nós conseguíssemos aprender com as histórias de contos de fadas e também que nos contassem, com detalhes, sobre como eles foram “FELIZES PARA SEMPRE”... mas a verdade é que felizmente estas histórias de amor perfeito, par perfeito, pessoas perfeitas e vidas perfeitas não passam de CONTOS DE FADA!

Somos reais, somos humanos, somos uma infinidade de sentimentos bons e ruins, dúvidas e assombros, surpresas, qualidades e, acima de tudo, seres imperfeitos e em constante construção e evolução.

Que maravilha! Isso quer dizer que, a cada dia, podemos aprender coisas novas, descobrir novos caminhos, voltar atrás em nossos erros ou, pelo menos tentar não repeti-los mais. Podemos crescer, mudar, transformar, experimentar novas sensações, situações, enfim, isso quer dizer que nosso caminho nunca termina, que nossa vida não se resume num final feliz ao encontrarmos a “companhia encantada”, o “emprego dos sonhos”, os “ filhos perfeitos e felizes”, a “casa dos sonhos”, o “corpo dos sonhos” e nem se solucionarmos um problema muito desafiador.

Temos que viver intensamente cada dia de nossa preciosa vida, temos que aprender a amar, dividir, perdoar, envelhecer, errar e consertar, esquecer, relembrar, comemorar, aceitar e enfim sermos nós mesmos dentro deste surpreendente acontecimento que é a oportunidade de viver e escrevermos nossa história.