Se os poderes municipais não querem, não podem ou não conseguem entender, o grande problema continua sendo nosso, da população. Não há mais respostas ou soluções prontas. Logo, urgentemente faz-se buscá-las. E que se não aceitem falsos argumentos, como os de hipotéticos catastrofismos ou de pânico imaginário. A catástrofe já dá sinais e até o pânico se justifica. São transformações até aqui caóticas envolvendo não apenas a natureza, mas – também ou especialmente – a ação humana.

A genialidade de Goethe advertiu-nos com a criação do Doutor Fausto, o que usava da magia e da busca no sobrenatural para saciar sua fome de conhecimento. E Mary Shelley – também genialmente – revelou-nos o Frankenstein, enlouquecido para alcançar, através da ciência, os segredos e mistérios da criação. Não há como ignorar Fausto e Frankenstein estejam revividos em nossa era pelo que temos considerado “fantásticas e notáveis conquistas científicas e tecnológicas”. Já chegamos a nos aproximar do próprio Sol. Estamos prestes a povoar a Lua. E ambicionamos chegar a Marte. Para quê, mesmo? E por quê?

Ora, respondem, eles, a cada conquista: “Mais um passo para o bem da humanidade.” A quê, porém, eles se referem? A quantos? Talvez, seja o que menos tem importado aos que já – quase sempre financiando-as – detêm o domínio das admiráveis realizações tecno-científicas. Tem sido sempre “mais um passo para abarrotar os cofres dos poderosos”, além dos reconhecidos e formidáveis serviços prestados àquele mínimo da humanidade com condições de usufruí-los. Desde que aconteceu a grande vitória do agora claudicante neoliberalismo, as diferenças tornaram-se brutais.