Uma interessante reflexão do psicólogo, terapeuta sexual e um dos meus mestres, Eduardo Yabusaki, sobre a “necessidade” de se manter, aos olhos dos outros, relações “adequadas e perfeitas”. Acompanhem:

“Manter-se num relacionamento de aparências não é tão incomum quanto se pensa. Inúmeras podem ser as razões que levam a essa situação.

Vez por outra nos deparamos com relacionamentos que são muito bons, outros excelentes, outros conflituosos, mas viáveis, enfim, inúmeras formas de viver e conviver dentro de uma vida a dois. Entretanto, sabemos que muitos relacionamentos permanecem, simplesmente por uma circunstância ou por interesse, sem que necessariamente os sentimentos, ideais ou desejo estejam no predomínio.

Outros perduram por comodidade, medo da solidão, comprometimento social, envolvimento familiar, proteção aos filhos. Enfim, meramente por aparências e não por sentimentos, afeto ou significado.

Pode parecer estranho, ou mesmo cruel e insensível, fazer tais afirmações. É frequente depararmo-nos com casais, seja no consultório ou em ambientes no nosso entorno, que se esforçam em manter uma imagem (falsa) de felicidade e entrosamento.