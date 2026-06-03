Sra. Adriana Aparecida Hyppolito Moreira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Luiz Pio Hyppolito e da Sra. Mathilde Santin Hyppolito; era casada com o Sr. Edivaldo Alves Moreira; deixa os filhos: Mateus Hyppolito Moreira e Bianca Hyppolito Moreira. Deixa os netos Liz Moreira de Almeida e Arthur Moreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "Standard", para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Celso Correa Coelho

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Luiz Silveira Coelho e da Sra. Anna Luiza Correa Coelho; era casado com a Sra. Davina Pereira Leite Coelho; deixa as filhas: Luciana Pereira Coelho Penati, casada com o Sr. Alexandre Penati e Fernanda Pereira Coelho Caldari, casada com o Sr. Pedro Caldari Junior. Deixa os netos: Lucas, Luiza, Henrique e Tomas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Donizeti Domingos de Mello

Faleceu anteontem, na cidade de Piracicaba, contava 70 anos, filho do Sr. Domingos de Mello e da Sra. Adelina Rodrigues de Mello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.