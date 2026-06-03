Sra. Adriana Aparecida Hyppolito Moreira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Luiz Pio Hyppolito e da Sra. Mathilde Santin Hyppolito; era casada com o Sr. Edivaldo Alves Moreira; deixa os filhos: Mateus Hyppolito Moreira e Bianca Hyppolito Moreira. Deixa os netos Liz Moreira de Almeida e Arthur Moreira, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, sala "Standard", para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Celso Correa Coelho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Luiz Silveira Coelho e da Sra. Anna Luiza Correa Coelho; era casado com a Sra. Davina Pereira Leite Coelho; deixa as filhas: Luciana Pereira Coelho Penati, casada com o Sr. Alexandre Penati e Fernanda Pereira Coelho Caldari, casada com o Sr. Pedro Caldari Junior. Deixa os netos: Lucas, Luiza, Henrique e Tomas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Donizeti Domingos de Mello
Faleceu anteontem, na cidade de Piracicaba, contava 70 anos, filho do Sr. Domingos de Mello e da Sra. Adelina Rodrigues de Mello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elaine de Jesus Dias
Faleceu anteontem, na cidade de Piracicaba, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Nelson Dias e da Sra. Ivone Aparecida Soares Dias; deixa os filhos: Guilherme Henrique Bunho Dias e Ana Caroline Dias Nalin, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal da Vila Rezende, sala "01", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Flavio Alves do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. Francisco Alves do Nascimento e da Sra. Maria Jose Alves do Nascimento; deixa os filhos: Thaissa Vitoria, Kimberlim Kethelyn, Felipe Gabriel e Alexia Neusa. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 09h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ignez Baptistella Granussio
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Paulino Baptistella e da Sra. Maria Hubener Baptistella; deixa os filhos: Paulo Afonso Granussio, casado com a Sra. Ivana Celia Bossi Granussio, Adriel Granussio, falecido, e Camilo Granussio, falecido. Deixa duas netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado hoje, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Parque da Ressurreição, sala "Standard", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Ercilio Santini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. Eugenio Santini e da Sra. Santina Santini; era casado com a Sra. Maria Aparecida da Silva Santini; deixa os filhos: André Ercilio Santini, Juliana Soraia Olaia Barbosa, casada com o Sr. Mauricio Barbosa, Luciana Cristina Olaia Santini e Maria Aparecida Boscolo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Luisa Casarin Grandino
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 89 anos, filha dos finados Sr. José Casarin e da Sra. Maria Pezzatto; era casada com o Sr. Antonio Fulvio Grandino; deixa os filhos: Leni Aparecida Grandino Seten, casada com o Sr. Antonio Roque Seten, Luiz Donizeti Grandino, casado com a Sra. Maria Lumena Pauli Grandino, e Lucimar Maria Grandino Roncato, falecida, que foi casada com o Sr. Altair José Roncato. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório Parque da Ressurreição, sala "A", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Oswaldo Corazza
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 90 anos, filho dos finados Sr. Alziro de Paula Corazza e da Sra. Antonia Evangelista; era casado com a Sra. Albertina Aparecida Fermino Corazza; deixa os filhos: Alziro de Paula Corazza e Ana Lucia Corazza Moretti, casada com o Sr. Ivan José Moretti. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "Lírios", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ricardo Rozineli
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Leonildo Rozineli e da Sra. Angélica Bugno Rozineli; deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 14h00 no Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Therezinha Togni Melloto
Faleceu hoje, na cidade de Piracicaba, contava 96 anos, viúva do Sr. Alcides Melloto, filha dos finados Sr. Lourenço Togni e da Sra. Maria Novoletti; deixa os filhos: José Gilberto Melloto, casado com a Sra. Leonor Morgan Melloto, Maria Liene Melloto Medina, casada com o Sr. Antonio José Medina, e Vlademir Alcides Melloto, casado com a Sra. Izabel Cristina Brino Melloto. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "Dálias", para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar do Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Vera Lucia dos Santos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha do Sr. Joselito dos Santos e da finada Sra. Noemia Lima dos Santos; deixa os filhos: Lucas Santos Sanches, casado com a Sra. Rafaela Almeida Santos Sanches, Debora Santos Sanches, casada com o Sr. Thiago Fonseca, Natan Santos Sanches, Samuel Santos Sanches, casado com a Sra. Thais Felippete Sanches, e Daniel Santos Sanches. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funurais.