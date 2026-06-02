Sra. Altair Theresinha Giusti Sartori
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. David Giusti e da Sra. Josephina Giusti; era casada com o Sr. Helio Silverio Sartori; deixa os filhos: Sirlei Aparecida Sartori de Camargo, casada com o Sr. João Aparecido Bueno de Camargo; Susete Maria Sartori Alarcon, casada com o Sr. Ronan Lopes Alarcon; Suzana Aparecida Sartori e Cirlene Teresinha Sartori, casada com o Sr. Osmar Vicente Bruno. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h30 às 16h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Aparecido José de Moraes
Faleceu dia 02/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Neide Paschoal Deli de Moraes. Era filho do Sr. Francisco Waldomiro de Moraes e da Sra. Thereza Nollide Moraes, falecidos. Deixa os filhos: Roberto Aparecido de Moraes casado com Terezinha Oliveira Camargo de Moraes e Carlos Alexandre de Moraes casado com Vaneuza Cardoso de França de Moraes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/06/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Beatriz de Oliveira Rodrigues
Faleceu dia 02/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 25 anos de idade e era filha do Sr. Adriano Rogério Rodrigues e da Sra. Adriana Francisco de Oliveira Rodrigues. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 08:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Roberto Lopes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Christovam Lopes e da Sra. Maria Pires Lopes, era casado com a Sra. Celia de Fatima Ferro Lopes; deixa os filhos: Mariana Roberta Ferro Lopes, casada com o Sr. Daniel Nogueira e Matheus Roberto Ferro Lopes. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 14h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Mario Aparecido Alves da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. João Alves da Silva e da Sra. Josepha Degaspari da Silva; era casado com a Sra. Aparecida de Lourdes Pedreira; deixa os enteados: Ruthe, Mirian e Josué. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Miriam Pinto de Lima Moda
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Pinto de Lima e da Sra. Zelia Fischer, era viúva do Sr. Enye Moda; deixa os filhos: Vanda Moda; Vania Moda Cirino; Valquiria Moda; Vanderlei Moda, falecido e Valda Moda. Deixa 03 netos, 03 bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.