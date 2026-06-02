Sra. Altair Theresinha Giusti Sartori

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. David Giusti e da Sra. Josephina Giusti; era casada com o Sr. Helio Silverio Sartori; deixa os filhos: Sirlei Aparecida Sartori de Camargo, casada com o Sr. João Aparecido Bueno de Camargo; Susete Maria Sartori Alarcon, casada com o Sr. Ronan Lopes Alarcon; Suzana Aparecida Sartori e Cirlene Teresinha Sartori, casada com o Sr. Osmar Vicente Bruno. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h30 às 16h00 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Aparecido José de Moraes

Faleceu dia 02/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Neide Paschoal Deli de Moraes. Era filho do Sr. Francisco Waldomiro de Moraes e da Sra. Thereza Nollide Moraes, falecidos. Deixa os filhos: Roberto Aparecido de Moraes casado com Terezinha Oliveira Camargo de Moraes e Carlos Alexandre de Moraes casado com Vaneuza Cardoso de França de Moraes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/06/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.



Beatriz de Oliveira Rodrigues

Faleceu dia 02/06/2026 na cidade de Piracicaba, aos 25 anos de idade e era filha do Sr. Adriano Rogério Rodrigues e da Sra. Adriana Francisco de Oliveira Rodrigues. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Esmeralda, a partir das 08:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.