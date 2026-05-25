Sra. Alice Franco Paes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Manoel Franco de Oliveira e da Sra. Benedita Maria de Proença, era viúva do Sr. Miguel Paes; deixa os filhos: Emir Paes, casado com a Sra. Viviane Aparecida Camargo Paes; Edir Paes e Eder Paes, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Anhembi/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Anhembi/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Andre Luis de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. Benedito de Oliveira, falecido e da Sra. Vera Lucia Caraça de Oliveira, era casado com a Sra. Ely Amelia Zambetta de Oliveira; deixa os filhos: Diego Cintra de Oliveira, casado com a Sra. Anais Mendes de Araujo; Ariel Ferraz de Oliveira; Leonardo Zambetta de Oliveira; Enzo Zambetta de Oliveira e Isabella Zambetta de Oliveira. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.O velório ocorreu ontem das 13h00 às 16h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aparecida de Camargo Nazzini
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Porfirio de Camargo e da Sra. Maria Aparecida Mendes de Camargo, era casada com o Sr. Antonio Nazzini; deixa os filhos: Isabel do Carmo Nazzini, casada com o Sr. Fernando Castilho Cunha; Lucia Teresa Aparecida Nazzini e Cesar Cristiano de Jesus Nazzini, falecido. Deixa os netos: Giovani, Isabela, e Maria Julia, falecida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. Dionizio silêncio sarco
Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era filho do Sr. Francisco Sarco Muntozo e da Sra. Olga Silencio Sarco, falecidos. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/05/2026 às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Elisandra Cristina Domingues dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 46 anos, filha dos finados Sr. Elcio Domingues de Oliveira e da Sra. Ermelinda Domingues de Oliveira, era casada com o Sr. Eduardo José dos Santos; deixa os filhos: Julia Domingues dos Santos; Aline Domingues dos Santos e Leonardo Domingues dos Santos. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Saudade na cidade de Caieiras/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. Eliselda alves da silva
Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 46 anos de idade. Era filha do Sr. José Alves da Silva, falecido e da Sra. Eliane Alves da Silva. Deixa os filhos: Fabio Anderson Alves da Silva e Elaine Miquely Alves da Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Geni Frisquinetti Bonini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Christiano Frisquinetti e Sra. Francisca Sampaio Frisquinetti, era viúva do Sr. Antonio Bonini; deixa as filhas: Evani Aparecida Bonini Rubio, viúva do Sr. João Batista Rubio e Eliete Maria Bonini Assarice, casada com o Sr. Renato do Carmo Assarice. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jovem: Henrique de Mello Ionta
Faleceu anteontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 15 anos, filho do Sr. Luã de Moraes Mello e da Sra. Vanessa de Mello Vieira. Deixa a irmã Júlia de Mello Ionta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 12h30 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "03", para o Cemitério São João Batista na cidade de Rio Claro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joaquim Rodrigues Mendes
Faleceu dia 23/05/2026, nesta cidade, contava 55 anos, filho dos finados Sr. Vicente Rodrigues Pego e da Sra. Rosa Ribeiro Mendes. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. Leonita fedatto lago
Faleceu dia 25/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Amodige Fedatto e da Sra. Iracema Costa Fedatto, falecidos. Deixa os filhos: Leomar Antonio Fedatto Lago casado com Regina Aguiar Moreira Lago, Rosimar de Fatima Fedatto Lago, Nilson Jose Fedatto Lago casado com Jaqueline Bispo Lago, Andre Luiz Fedatto Lago casado com Elisangela Lago, Rodrigo Aparecido Fedatto Lago casado com Daniele Maria Lima. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Kaua Victor Graciano Galindo
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 20 anos, filho do Sr. Thiago Galindo e da Sra. Camila Rosa Graciano. Deixa os irmãos: Kaique; Kaio; Enzo; Helena e Yago, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Clara Penha Granato
Faleceu dia 23/05/2026, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Romão Penha Gimenes e da Sra. Maria Francisca Lagreca, era casada com o Sr. Roberto Granato; deixa os filhos: Ana Maria Granato Tiburcio, casada com o Sr. Deodoro Miguel Pena Tiburcio; Roberto Granato Filho, falecido e Sirlene Granato. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 12h00 do Velório Municipal de Saltinho/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Luiza Franhani Mancini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Fernando João Franhani e da Sra. Luiza Ferro Franhani, era casada com o Sr. José Walter Mancini; deixa os filhos: David Franhani Mancini e Mariana Franhani Mancini. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marlene Germano Soledade
Faleceu dia 23/05/2026, nesta cidade, contava 81 anos, filha da Sra. Francisca Germano, falecida, era viúva do Sr. Jose Soledade; deixa os filhos: Maria Helena Soledade; Jose Antonio Soledade; Claudia Soledade; Jair Francisco Soledade, falecido; Luis Gustavo Soledade; Ana Silvia Soledade, falecida e João Carlos Soledade. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marli de Fatima Siorile Rodi
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Alcindo Siorile e da Sra. Maria Gomes Siorile, era casada com o Sr. Antonio Carlos Rodi; deixa os filhos: Wilson Roberto Rodi, Priscila Rodi Bispo, casada com o Sr. Marcio Fernando Bispo e Veronica Rodi. Deixa os netos: Gabrielli Bispo; Julia Bispo e Sofia Bispo. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. Neuza Gonçalves de Freitas
Faleceu dia 23/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade. Era filha do Sr. João Gonçalves de Freitas e da Sra. Aparecida Ferreira dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Arquimedes, Giselia, Julio, Rodrigo, Renata, Luís, Bruna, Hélio e Felipe. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Charqueada e o seu sepultamento ocorreu dia 24/05/2026 as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Olga Lode da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. João Lode e da Sra. Maria Marione, era viúva do Sr. José Marques da Silva; deixa as filhas: Valquiria Lode da Silva; Andrea Lode Tavares de Souza, casada com o Sr. Donizete Aparecido Tavares de Souza; Simone Lode da Silva Rodrigues, casada com o Sr. Alexandre José Rodrigues; Giovane Marques da Silva e Michele Lode da Silva, casada com o Sr. Artur Felipe Cassiano Dionísio. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 12h00 às 18h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. Paulina Foltran Antonialli
Faleceu dia 23/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 100 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Antonialli. Era filha do Sr. Antonio Foltran e da Sra. Catarina Coan, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Fernandes Antoniali casado com Celia Regina Antoniali, João Antoniali Neto, falecido, que foi casado com Heloisa Helena Antonili, falecida, Maria Eli Coelho viúva de Roberto de Souza Coelho, Inês Mary Silva casada com Laercio Mei Silva, Teresinha Giovannoni casada com Carlos Roberto Giovannoni, Luis Paulo Antonialli casado com Katia Cristina Puccinelli. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/05/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. Pedro Mariano Lopes
Faleceu dia 24/05/2026 na cidade de Charqueada, aos 101 anos de idade e era viúvo da primeira núpcias da Sra. Ester Pereira Lopes e viúvo da segunda núpcias da Sra. Terezinha Dias. Era filho do Sr. Manoel Mariano Lopes e da Sra. Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Mauro Mariano Lopes casado com Margarete Marino Lopes, Amauri Mariano Lopes casado com Zelia Antonio de Farias Lopes, Mara Mariano Lopes da Silva Bueno casada com Enioberto da Silva Bueno, Marili Lopes da Cruz. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/05/2026 às 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. Ricciotti Bettoni Neto
Faleceu dia 24/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Lucia Galo Bettoni. Era filho do Sr. Ricciotti Bettoni Filho e da Sra. Herminia Paschoal Bettoni, falecidos. Deixa os filhos: Felipe Bettoni, Ricciotti Fabio Bettoni. Deixa a neta: Laura Bettoni, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/05/2026 às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Camélia, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. Samuel Jorge Pellegrini
Faleceu dia 24/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Neli de Lourdes Ortiz Pellegrini. Era filho do Sr. Sylvio Pellegrini e da Sra. Catarina Lucchi Pellegrini, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Pellegrini casado com Ivana Rossetto Bello Pellegrini, Daniel Pellegrini casado com Aline Angelica Stezerck Pellegrini. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/05/2026 às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Dálias, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Menina: Sara Beatriz Oliveira de Mendes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 06 anos, filha do Sr. Eliasaf Oliveira de Lima e da Sra. Josileide Mendes da Silva. Deixa demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. Tereza Barbosa Furlan
Faleceu dia 24/05/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casada com o Sr. Itacyr José Furlan. Era filha do Sr. Durvalino Barbosa Furtado e da Sra. Vicentina Maria Proença, falecidos. Deixa os filhos: Itacyr José Furlan Junior casado com Marcia Renata Camargo Furlan, Fabio Alexandre Furlan casado com Jussara Cristina Machado Furlan, Erika Fabiane Furlan. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/05/2026 às 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Zilda de Fatima Negresiolo Almeida
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. Elviro Negresiolo e da Sra. Laura Zambianco Negresiolo, era casada com o Sr. Lazaro Donizete de Melo Almeida; deixa os filhos: Filipe Negresiolo Almeida, casado com a Sra. Sarah de Gois Santos Almeida e Heloisa Negresiolo Almeida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.