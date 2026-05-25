Sra. Alice Franco Paes

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Manoel Franco de Oliveira e da Sra. Benedita Maria de Proença, era viúva do Sr. Miguel Paes; deixa os filhos: Emir Paes, casado com a Sra. Viviane Aparecida Camargo Paes; Edir Paes e Eder Paes, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Anhembi/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Anhembi/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Andre Luis de Oliveira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. Benedito de Oliveira, falecido e da Sra. Vera Lucia Caraça de Oliveira, era casado com a Sra. Ely Amelia Zambetta de Oliveira; deixa os filhos: Diego Cintra de Oliveira, casado com a Sra. Anais Mendes de Araujo; Ariel Ferraz de Oliveira; Leonardo Zambetta de Oliveira; Enzo Zambetta de Oliveira e Isabella Zambetta de Oliveira. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.O velório ocorreu ontem das 13h00 às 16h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 16h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aparecida de Camargo Nazzini

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Porfirio de Camargo e da Sra. Maria Aparecida Mendes de Camargo, era casada com o Sr. Antonio Nazzini; deixa os filhos: Isabel do Carmo Nazzini, casada com o Sr. Fernando Castilho Cunha; Lucia Teresa Aparecida Nazzini e Cesar Cristiano de Jesus Nazzini, falecido. Deixa os netos: Giovani, Isabela, e Maria Julia, falecida, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "02", para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.