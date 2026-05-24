Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Genesio Gandelini e da Sra. Solidão Lopes Gandelini. Deixa irmãos, netas, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu dia 23/05/2026 na cidade de São Pedro, aos 61 anos de idade e era casado com a Sra. Isabel Cristina Sanches. Era filho do Sr. Luiz Giangiacomo e da Sra. Benedicta de Oliveira Giangiacomo, falecidos. Deixa a filha: Julia Sanches Giangiacomo. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 23/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Jhonata Diego Balog Falcão

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Edeo Domingues Falcão e da Sra. Rute Vieira Balog, era casado com a Sra. Daniele Cipriano da Silva; deixa o filho: Davi Cipriano Falcão. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.