O Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, reforça a relevância de um dos setores mais importantes para a economia brasileira. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico, a indústria também desempenha papel fundamental na geração de empregos e no fortalecimento das cidades e regiões industriais.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, conhecido como Juca, destacou a importância da valorização dos trabalhadores que atuam diariamente nas fábricas e linhas de produção.

Segundo ele, o crescimento industrial está diretamente ligado ao esforço da classe trabalhadora. “Nenhuma máquina produz sozinha, nenhuma tecnologia substitui completamente o conhecimento humano”, afirmou. O dirigente sindical ressaltou ainda que setores como o metalúrgico, mecânico, automotivo e de transformação são essenciais para movimentar a economia regional, gerando empregos, fortalecendo o comércio e contribuindo para a arrecadação dos municípios.

No entanto, Juca enfatizou que o debate sobre desenvolvimento industrial precisa ir além dos números relacionados à produtividade e faturamento. Para ele, é necessário ampliar a discussão sobre condições dignas de trabalho, salários justos, saúde física e mental dos trabalhadores, além da preservação dos direitos conquistados ao longo da história.