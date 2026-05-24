O Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, reforça a relevância de um dos setores mais importantes para a economia brasileira. Além de impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico, a indústria também desempenha papel fundamental na geração de empregos e no fortalecimento das cidades e regiões industriais.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, conhecido como Juca, destacou a importância da valorização dos trabalhadores que atuam diariamente nas fábricas e linhas de produção.
Segundo ele, o crescimento industrial está diretamente ligado ao esforço da classe trabalhadora. “Nenhuma máquina produz sozinha, nenhuma tecnologia substitui completamente o conhecimento humano”, afirmou. O dirigente sindical ressaltou ainda que setores como o metalúrgico, mecânico, automotivo e de transformação são essenciais para movimentar a economia regional, gerando empregos, fortalecendo o comércio e contribuindo para a arrecadação dos municípios.
No entanto, Juca enfatizou que o debate sobre desenvolvimento industrial precisa ir além dos números relacionados à produtividade e faturamento. Para ele, é necessário ampliar a discussão sobre condições dignas de trabalho, salários justos, saúde física e mental dos trabalhadores, além da preservação dos direitos conquistados ao longo da história.
O presidente também relembrou que benefícios como jornada de trabalho regulamentada, participação nos lucros e resultados (PLR), equipamentos de proteção e normas de segurança foram resultados de mobilizações sindicais e da organização dos trabalhadores. Outro ponto abordado no texto foi o avanço da automação, da inteligência artificial e da digitalização nos processos produtivos. Apesar das transformações tecnológicas, ele defende que a modernização não deve significar exclusão da mão de obra. “A tecnologia deve ser utilizada para melhorar processos, aumentar a segurança e ampliar oportunidades, nunca para desvalorizar o trabalhador”, destacou. O sindicalista também defendeu investimentos em qualificação profissional e formação técnica para preparar os trabalhadores diante das novas exigências do mercado.
Por fim, Juca reforçou o compromisso do sindicato na defesa da categoria e homenageou os trabalhadores da indústria brasileira. “Não existe indústria forte sem trabalhador valorizado”, concluiu.