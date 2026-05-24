Neste Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, a diretoria regional do CIESP de Piracicaba destacou o papel estratégico do município no avanço da chamada Indústria 4.0, marcada pela automação, inteligência artificial, conectividade e novas tecnologias aplicadas aos processos produtivos.

Segundo a entidade, a indústria piracicabana deixou para trás antigos modelos mecânicos e se consolidou como um dos principais motores econômicos e sociais da região, atuando em forte integração com o agronegócio, comércio, construção civil e setor de serviços.

Os dados econômicos reforçam esse cenário positivo. Conforme levantamento do Novo Caged, Piracicaba registrou saldo positivo de 2.101 novos empregos formais no acumulado de 2026 até o mês de março, resultado que evidencia a capacidade de geração de oportunidades e o fortalecimento do mercado de trabalho local.

No comércio exterior, a indústria do município também apresentou desempenho expressivo no primeiro quadrimestre do ano. De acordo com dados da ComexStat, as exportações foram lideradas pelos setores automotivo e de bens de capital, com destaque para maquinários pesados, tratores, niveladoras e produtos derivados da cana-de-açúcar, como açúcar e álcool etílico.