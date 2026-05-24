Neste Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, a diretoria regional do CIESP de Piracicaba destacou o papel estratégico do município no avanço da chamada Indústria 4.0, marcada pela automação, inteligência artificial, conectividade e novas tecnologias aplicadas aos processos produtivos.
Segundo a entidade, a indústria piracicabana deixou para trás antigos modelos mecânicos e se consolidou como um dos principais motores econômicos e sociais da região, atuando em forte integração com o agronegócio, comércio, construção civil e setor de serviços.
Os dados econômicos reforçam esse cenário positivo. Conforme levantamento do Novo Caged, Piracicaba registrou saldo positivo de 2.101 novos empregos formais no acumulado de 2026 até o mês de março, resultado que evidencia a capacidade de geração de oportunidades e o fortalecimento do mercado de trabalho local.
No comércio exterior, a indústria do município também apresentou desempenho expressivo no primeiro quadrimestre do ano. De acordo com dados da ComexStat, as exportações foram lideradas pelos setores automotivo e de bens de capital, com destaque para maquinários pesados, tratores, niveladoras e produtos derivados da cana-de-açúcar, como açúcar e álcool etílico.
Os principais destinos da produção industrial de Piracicaba foram os Estados Unidos, seguidos por Canadá e México, consolidando a vocação exportadora do município. Já no campo das importações, Piracicaba movimentou aproximadamente US$ 1 bilhão no período. A maior parte das compras internacionais foi destinada à aquisição de componentes elétricos, insumos mecânicos e autopeças voltadas à cadeia produtiva industrial. Os principais fornecedores foram Estados Unidos, Coreia do Sul e China.
Ainda segundo o CIESP, a cidade conta atualmente com 1.322 estabelecimentos industriais ativos e emprega diretamente mais de 42 mil trabalhadores com carteira assinada no setor, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Apesar do cenário positivo, a entidade aponta desafios importantes para garantir o crescimento sustentável da indústria nos próximos anos. Entre as principais demandas estão a qualificação profissional voltada à Indústria 4.0, maior segurança jurídica e regulatória para investimentos, redução dos impactos dos juros elevados e custos de energia, além da ampliação do acesso ao crédito para pequenas e médias indústrias.
O CIESP Piracicaba também defendeu a necessidade de políticas permanentes de incentivo ao setor produtivo, com foco em estabilidade econômica e desenvolvimento de longo prazo.
“A nossa missão é apoiar e criar soluções para quem faz o futuro agora”, destacou a diretoria regional da entidade em nota divulgada pelo Dia da Indústria.