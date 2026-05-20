

Entre os dias 29/05 e 03/06, Piracicaba recebe mais um mutirão de castração gratuita para cães e gatos, com a disponibilização de 1.500 vagas para tutores do município. O atendimento será realizado na avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.580, no bairro Paulista.

As inscrições já estão abertas e cada CPF pode registrar até três animais, desde que o pet tenha RGA (Registro Geral do Animal). Para participar, basta acessar o link disponibilizado pelo programa Castra+ São Paulo: https://castramaissaopaulo.com.br/agendamento/. A ação busca ampliar o acesso gratuito ao procedimento e contribuir para o controle populacional de cães e gatos.

As castrações serão viabilizadas pelo Governo do Estado de São Paulo, conquistada a partir de articulação da vereadora Alessandra Bellucci, e apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Divisão de Proteção Animal da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.