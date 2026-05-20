Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Mario Ducatti e da Sra. Irene Maistro, era viúvo da Sra. Lucily Cham Ducatti; deixa os filhos: Rosangela Aparecida Ducatti Manicardi, casada com o Sr. Francisco Jorge Manicardi; Roseneide Maria Ducatti, casada com o Sr. Vanderlei Franco Vieira; Rosani Eliete Ducatti de Toledo, casada com o Sr. Gabriel Fagundes de Toledo Neto e Ronaldo Jose Ducatti, casado com a Sra. Rosemeire de Fatima Garcia Ducatti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pavonato e da Sra. Ana Stocco Pavonato, era casada com o Sr. Osmil Franco do Nascimento; deixa a filha Alessandra Franco do Nascimento. Deixa neto, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 15h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Francisco Monteiro da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. João Monteiro da Silva e da Sra. Francisca Monteiro da Silva, era casado com a Sra. Elza de Oliveira Santos; deixa os filhos: Maria de Lourdes da Silva; Leandro Dias da Silva; Ligiane Dias da Silva; Tamara Crislaine Caetano da Silva e as enteadas: Silvia Alessandra Pereira da Silva; Valquiria Alessandra Pereira e Leticia de Fatima Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.