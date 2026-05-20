Sr. Decio Ducatti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Mario Ducatti e da Sra. Irene Maistro, era viúvo da Sra. Lucily Cham Ducatti; deixa os filhos: Rosangela Aparecida Ducatti Manicardi, casada com o Sr. Francisco Jorge Manicardi; Roseneide Maria Ducatti, casada com o Sr. Vanderlei Franco Vieira; Rosani Eliete Ducatti de Toledo, casada com o Sr. Gabriel Fagundes de Toledo Neto e Ronaldo Jose Ducatti, casado com a Sra. Rosemeire de Fatima Garcia Ducatti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Doralice Pavonato Franco do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pavonato e da Sra. Ana Stocco Pavonato, era casada com o Sr. Osmil Franco do Nascimento; deixa a filha Alessandra Franco do Nascimento. Deixa neto, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 15h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Francisco Monteiro da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. João Monteiro da Silva e da Sra. Francisca Monteiro da Silva, era casado com a Sra. Elza de Oliveira Santos; deixa os filhos: Maria de Lourdes da Silva; Leandro Dias da Silva; Ligiane Dias da Silva; Tamara Crislaine Caetano da Silva e as enteadas: Silvia Alessandra Pereira da Silva; Valquiria Alessandra Pereira e Leticia de Fatima Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Inês Antonio Thomas
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Francisco Thomaz e da Sra. Laurinda Sanches Thomaz, era casada com o Sr. Lazaro Fernandes de Oliveira; deixa os filhos: Valdemir Aparecido da Conceição, casado com a Sra. Azenate Gilvia de Moura Conceição; Vlamir Antonio Conceição, casado com a Sra. Enezilda Aparecida da Silva Conceição e Vanderlei Aparecido da Conceição, casado com a Sra. Rose Conceição. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Ivone Gonçalves Santos Diniz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Pedro Gonçalves Santos e da Sra. Helena Silveira dos Santos, era casada com o Sr. Eliseu de Jesus Diniz; deixa os filhos: Adriano Jose de Jesus Diniz, casado com a Sra. Daniele Melchior Diniz; Andre Luis de Jesus Diniz, casado com a Sra. Suelyn Martins Diniz e Ana Paula de Jesus Diniz, casada com o Sr. Jose Fernando Sotopietra. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 16h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lucia Aquino dos Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Otavio José dos Santos e da Sra. Maria José dos Santos, era viúva do Sr. Gilberto Toledo; deixa os filhos: Fabiano Aquino Toledo, casado com a Sra. Ana Celia Rodrigues Aquino Toledo; Fabyula Aquino Picin, casada com o Sr. Diego Picin e Cristiano Aquino Toledo. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 17h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Francisco
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Jose Manoel da Silva e da Sra. Santina Maria da Conceição, era viúva do Sr. Manoel Francisco; deixa os filhos: Andrea Francisco; Adriana Francisco e Ronaldo José da Silva, falecido. Deixa o neto Ricardo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Helena de Oliveira Peres
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Antonio Eleodoro de Oliveira e da Sra. Palmira Piovani de Oliveira, era casada com o Sr. Antonio Valentim Peres; deixa os filhos: Nilton Cesar Peres, casado com a Sra. Andreane Tabai Peres; Nilvani Peres; Eliane Peres Malosso, casada com o Sr. Sandro Malosso e Antonio Marcos Peres. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Miranda dos Santos
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Quirino Miranda de Souza e da Sra. Nercinda Pereira, era viúva do Sr. João Garcia dos Santos; deixa os filhos: Maurício, falecido; Lenice, casada com o Sr. José; Joacir, casado com a Sra. Nerilda; João, casado com a Sra. Dejanira; Marlene, casada com o Sr. José; Edenice, casada com o Sr. Alberto; Edevilson, casado com a Sra. Janete; Cleonice; Jucelino; Valdicleia; Eliel, casado com a Sra. Solange e Israel. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 08h00 do Domicílio da família, para o Cemitério Municipal Jardim da Saudade da cidade de Adrianópolis/PR. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nelson Antonio Teixeira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Camargo Teixeira e da Sra. Lazara Maria Ferreira Teixeira; deixa os filhos: Nelson Antonio Teixeira Junior, casado com a Sra. Ana Paula Padua Nogueira Teixeira e Paulo Fernando Teixeira, casado com a Sra. Silvana Cristina Floriano. Deixa os netos: Paulo Fernando Teixeira Junior, casado com a Sra. Adressa Bullo; Bruna Tais Teixeixa Marcelo, casada com o Sr. Paulo Sergio Marcelo; Stella Padua Nogueira Teixeira, casada com o Sr. Rafael e Bruno Padua Nogueira Teixeira. Deixa também 04 bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Rubi", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.