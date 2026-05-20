O enterro da CPMI do INSS não foi um acidente institucional. Foi um escarro na cara de milhões de brasileiros que trabalharam a vida inteira para chegar à velhice e descobrir, tarde demais, que neste país o velho paga a conta e o poder protege os seus comparsas. O STF, por 8 votos a 2, derrubou a prorrogação da comissão e forçou seu encerramento. Logo depois, o relatório final foi esmagado por 19 votos a 12. Resultado: uma investigação sobre suspeitas bilionárias envolvendo aposentados e pensionistas terminou amputada, esvaziada e politicamente neutralizada.

É impossível olhar para isso e não sentir nojo. Porque, quando o interesse do sistema é se preservar, o relógio corre. De repente há pressa, formalismo, regra rígida, liturgia inegociável. Mas quando o assunto é manter de pé investigações elásticas, sem horizonte claro, contra dissidentes, críticos ou alvos convenientes, descobre-se uma curiosa tolerância institucional com procedimentos de duração quase infinita. Não por acaso, a própria OAB pediu ao STF a conclusão dos chamados “inquéritos de natureza perpétua”, mencionando a longa duração do Inquérito das Fake News, aberto em 2019. Para o aposentado roubado, prazo fatal. Para o poder acuado, borracha jurídica.

E então entra em cena o personagem mais hipócrita dessa tragédia: o PT. O partido que construiu sua liturgia eleitoral em cima dos pobres, que se fantasia de guardião dos humildes, acabou ligado à cena politicamente mais repulsiva possível: a base governista ajudando a derrubar o relatório de uma comissão que investigava um rombo sobre gente simples, aposentados, pensionistas, brasileiros que não têm lobby, não têm gabinete, não têm ministro amigo e não frequentam jantar em Brasília. O dano simbólico é devastador. O partido que vive berrando “justiça social” apareceu, nesse episódio, como cúmplice da blindagem. E isso destrói, diante de qualquer pessoa minimamente honesta, o teatrinho moral com que tenta se vender há décadas.