A pessoa compra um spray de tinta, que não custa barato, vai até o monumento que pretende vandalizar, geralmente na calada da noite, às escondidas. Perde um tempo precioso que poderia ser utilizado para causas mais nobres. E escreve uma bobagem...

Há os que se dedicam a pichar monumentos, pontes, paredes, emporcalhando tudo e deixando a cidade feia e com muita poluição visual.

Há vários tipos de vandalismo que se tornaram corriqueiros em Piracicaba. Roubo de placas e bustos de praças, vasos e letras de bronze de túmulos do cemitério e fiação de cobre de logradouros.

Penso comigo: o que esse ser ganha fazendo isso? Já ouvi alguns absurdos tipo: “Isso é democracia!” Democracia é destruir um bem público? Essas pessoas que gostam de sujar paredes e monumentos, deveriam fazer isso na parede das suas casas e não na dos outros ou nos bens coletivos. Daí sim, seria um ato democrático. Se gosta de sujeira, faça na sua casa, no seu muro, danifique seu anãozinho de jardim.

Já ouvi outros disparates: “Ah! Mas são os marginalizados da sociedade que não têm voz e precisam escrever nos muros e monumentos para serem vistos e ter ouvida sua opinião”. Como assim? Em plena era da informática, com as redes sociais fervilhando, qualquer um pode ser ouvido e lido sem precisar destruir patrimônio público. Mas que postem em suas próprias linhas do tempo o que quiserem e não venham infernizar quem pensa diferente. Cada um no seu quadrado, como costumam dizer .

Nestes dias fizeram a festa na ponte estaiada. Lamentável atitude destruidora. Pessoas que são capazes apenas de devastar, mas que nada constroem...