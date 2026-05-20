Narrativa bem contada é igual ratoeira gourmet: vem com queijo suíço, luz amarela aconchegante e, se duvidar, até trilha sonora relaxante.

Quando você percebe, já entrou sorrindo, e saiu sem seus interesses primários, que ficaram lá atrás chorando no corredor. Afinal, o que é uma narrativa?

É aquela história que organiza fatos, emoções e intenções de um jeito tão charmoso que você nem nota quando passa a defender o interesse de outra pessoa com o fervor de fã de reality show.