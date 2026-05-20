Jamais saberei das tantas vezes em que tentei responder à, para mim, estranha pergunta: “por que amar Piracicaba?” Pois, em contrário, como não a amar? Embora o amor não se explique, realidades há que cativam por si mesmas. Tais como o belo, o bem e o bom, valores transcendentais desde a Antiguidade cultivados. E Piracicaba transpira o bem, Piracicaba é bela, Piracicaba é boa. Logo, sedutora por própria natureza.

Recentemente – e forçado a ainda mais recolher-me – conheci algumas outras pessoas, notáveis em atendimentos e talvez ignoradas em suas atividades. Homens e mulheres anônimos, como anônima se faz quase toda a população. Ao contrário, o mal e a bandidagem são divulgados e, assim, promovidos. Ficamos sabendo dos malfeitores. Mas desconhecemos a silenciosa multidão que, na realidade, edifica o arquitetado por lideranças operantes. Semelhantemente, pois, à atualidade.

Eram, os novos conhecidos, de diversas localidades. Alguns, de outros estados, em especial daquele que é a síntese nacional, Minas Gerais. Ah! essa Minas Gerais silenciosa, sábia, acolhedora, recatada... E nordestinos e nortistas. Todos eles unidos por um, para eles, novo sentimento: o amor a e por Piracicaba. Consideravam-se autênticos caipiracicabanos, essa tão magnífica realidade de os aqui chegados tornarem-se mais apaixonados do que muitos dos chamados “nativos”. Nossa terra tem um carisma indefinido que – se não compreensível – parece pairar no ar, soprado pelas brisas, no correr das águas, na inspiração que motiva nossa gente.