Sr. Antonio de Souza Cavalcanti

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filho dos finados Sr. Geroncio Cavalcanti de Brito e da Sra. Zulmira de Souza Cavalcanti, era casado com a Sra. Maria Aparecida Cavalcanti; deixa os filhos: Jorge Antonio Cavalcanti, casado com a Sra. Helena Cavalcanti; Henri Wdson Cavalcanti, casado com a Sra. Maria Creusa Tietz Cavalcanti; Fabio Jessie Cavalcanti; Ronaldo Benedito de Souza Cavalcanti, casado com a Sra. Marcia Regina Perosse; Luiz Antonio Cavalcanti; Angela Maria Cavalcanti Brunetta, casada com o Sr. Edson Luis Brunetta e Karine Keila Cavalcanti, casada com o Sr. Rafael Henrique Bueno Zem. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “Standard” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedito Gimenes

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho do Sr. Luiz Gimenes, falecido, e da Sra. Aurora Castelo Gimenes; deixa os filhos: William Claudino Gimenes, casado com a Sra. Graziela Pereira da Silva Gimenes; Wesley Claudino Gimenes, casado com a Sra. Débora Mendonça e Elisangela Claudino Gimenes, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “08”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Clemencia Luiza Costa

Faleceu dia 18/05/2026, na cidade de Rio das Pedras, aos 86 anos de idade, era viúva do Sr. João Cerigatto. Era filha do Sr. Serapião Luiz Costa e da Sra. Albertina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Maria de Lourdes Cristofolete, casada com Ricardo Cristofolete; Maria Cleuza da Costa Tancredo; Eliete Costa Fidelis, casada com Carlos Sergio Fidelis; Conceição Costa Dadan, casada com Angelo Francisco Dadan; Regina Costa Fernandes Macedo, casada com Antonio Dario Barbosa Macedo; Marina Cosata Salmazzi, casada com Perci Salmazzi; Sandra Luiza Costa, casada com Agnaldo da Silva; Roseli Costa Ferreira, casada com Robson Carlos Ferreira; Reginaldo Mendes Fidelis, casado com Ana Paula Doneli Fidelis e Luiza Costa, falecida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/05/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.