Sr. Antonio de Souza Cavalcanti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filho dos finados Sr. Geroncio Cavalcanti de Brito e da Sra. Zulmira de Souza Cavalcanti, era casado com a Sra. Maria Aparecida Cavalcanti; deixa os filhos: Jorge Antonio Cavalcanti, casado com a Sra. Helena Cavalcanti; Henri Wdson Cavalcanti, casado com a Sra. Maria Creusa Tietz Cavalcanti; Fabio Jessie Cavalcanti; Ronaldo Benedito de Souza Cavalcanti, casado com a Sra. Marcia Regina Perosse; Luiz Antonio Cavalcanti; Angela Maria Cavalcanti Brunetta, casada com o Sr. Edson Luis Brunetta e Karine Keila Cavalcanti, casada com o Sr. Rafael Henrique Bueno Zem. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “Standard” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Benedito Gimenes
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho do Sr. Luiz Gimenes, falecido, e da Sra. Aurora Castelo Gimenes; deixa os filhos: William Claudino Gimenes, casado com a Sra. Graziela Pereira da Silva Gimenes; Wesley Claudino Gimenes, casado com a Sra. Débora Mendonça e Elisangela Claudino Gimenes, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala “08”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Clemencia Luiza Costa
Faleceu dia 18/05/2026, na cidade de Rio das Pedras, aos 86 anos de idade, era viúva do Sr. João Cerigatto. Era filha do Sr. Serapião Luiz Costa e da Sra. Albertina Maria de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Maria de Lourdes Cristofolete, casada com Ricardo Cristofolete; Maria Cleuza da Costa Tancredo; Eliete Costa Fidelis, casada com Carlos Sergio Fidelis; Conceição Costa Dadan, casada com Angelo Francisco Dadan; Regina Costa Fernandes Macedo, casada com Antonio Dario Barbosa Macedo; Marina Cosata Salmazzi, casada com Perci Salmazzi; Sandra Luiza Costa, casada com Agnaldo da Silva; Roseli Costa Ferreira, casada com Robson Carlos Ferreira; Reginaldo Mendes Fidelis, casado com Ana Paula Doneli Fidelis e Luiza Costa, falecida. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/05/2026 às 14h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Dr. Eduardo Silva Polato
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Paulo Polato e da Sra. Aurelina da Silva Polato, era casado com a Sra. Maria Gisela Barrera Polato; deixa os filhos: Livia Barrera Polato Greco, casada com o Sr. Bruno Renofio Greco e Breno Barrera Polato. Deixa a neta Luisa Polato Greco, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 16h00 às 17h45 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Erenilton de Matis Gonçalves
Faleceu ontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 48 anos, filho do Sr. Cícero Rodrigues Gonçalves e da Sra. Alaide Firmiano de Matis; deixa os filhos: Paulo Henrique dos Santos Gonçalves e Daniel dos Santos Gonçalves. Deixa a neta Maria, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Izaura Gonçalez
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. Daniel Gonçalez e da Sra. Rosalia Scarme, era viúva do Sr. Fortunato Pominini; deixa o filho: Daniel Gonçalez, casado com a Sra. Lucimara Furoni Gonçalez. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "06" para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. José Roberio Gracindo Junior
Faleceu dia 18/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 29 anos de idade, era casado com Daniele de Souza Jesus. Era filho do Sr. José Gracindo e da Sra. Amara Amelia da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado para a cidade de Escada/PE e o seu sepultamento ocorrerá hoje às 17h00, seguindo para o Cemitério São Luiz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Lucia Borean Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Borean e da Sra. Sebastiana Miguel dos Santos Borean; deixa as filhas: Bruna Borean Pereira e Nicolly Borean da Silva. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Carlos Miguel
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Miguel da Silva e da Sra. Esther da Silva, era casado com a Sra. Maria Bernardete Domiciano Miguel; deixa os filhos: Sergio Miguel; Celia Aparecida Miguel Ferreira, casada com o Sr. Antonio Donisete Augusto Ferreira e Marcia Regina Miguel. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala “03” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Nilza de Almeida
Faleceu dia 18/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade, era viúva do Sr. João Batista de Almeida. Era filha do Sr. Sipriano Gomes de Oliveira e da Sra. Orozina Maria de Jesus, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Nilton Jose Durer Chinelato
Faleceu dia 18/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade, filho do Sr. Jose Chinelato Neto e da Sra. Nair Durer Chinelato. Deixa o filho Frederico Nilton Jose Chinelato. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/05/2026, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Paulo Alves
Faleceu anteontem, na cidade de Bauru/SP, contava 64 anos, filho dos finados Sr. Jeremias Alves e da Sra. Maria de Lurdes Meloni Alves; deixa os filhos: Mayara Araujo Alves; Mary Hellen Araujo Alves Martins, casada com o Sr. Emerson Martins e Natana Araujo Alves, casada com o Sr. Andre Basso. Deixa os netos: Laura, Miguel, Alice e Maria. Deixa também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Safira”, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sebastião Pagoto Junior
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pagoto e da Sra. Ana Guirado Jordan Pagoto, era viúvo da Sra. Maria Eloisa Florindo Pagoto; deixa as filhas: Juliane Pagoto Beneton, casada com o Sr. Jorge Luis Beneton e Josiane Pagoto Capranico, casada com o Sr. Claudio Luiz Capranico. Deixa a companheira Sra. Maria das Graças de Souza, neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.