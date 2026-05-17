Com a chegada das viaturas, os suspeitos saíram correndo desesperados e fugiram para uma área de mata, iniciando uma verdadeira caçada no escuro. Durante a vistoria no galpão, os policiais encontraram uma carteira com documentos de um dos envolvidos, detalhe que acabou sendo crucial para desvendar o crime.

O Distrito Industrial de Piracicaba viveu momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira (15). Três criminosos foram flagrados dentro de um galpão na rua Capitão José Pinto Siqueira, furtando fios, quando a Polícia Militar cercou o local após denúncia recebida pelo COPOM.

Já no Plantão Policial, novas informações levaram os PMs de volta ao endereço. Foi quando um carro ligado ao suspeito apareceu no local. Dentro do veículo estava o irmão do dono dos documentos, reconhecido imediatamente pelos policiais como um dos homens que havia escapado do cerco.

Pressionado, o suspeito confessou o furto e revelou que correu para o mato ao perceber a chegada das equipes. Parte dos fios roubados foi recuperada. Um carro, celular e documentos também foram apreendidos.

O acusado foi levado ao Pronto-Socorro para exame cautelar e depois recolhido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.