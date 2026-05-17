18 de maio de 2026
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CAÇADA NA MATA

Ladrões de fios invadem galpão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
Após o furto, a polícia fechou o cerco aos criminosos em uma mata.
Após o furto, a polícia fechou o cerco aos criminosos em uma mata.

 O Distrito Industrial de Piracicaba viveu momentos de tensão na madrugada desta sexta-feira (15). Três criminosos foram flagrados dentro de um galpão na rua Capitão José Pinto Siqueira, furtando fios, quando a Polícia Militar cercou o local após denúncia recebida pelo COPOM.

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Com a chegada das viaturas, os suspeitos saíram correndo desesperados e fugiram para uma área de mata, iniciando uma verdadeira caçada no escuro. Durante a vistoria no galpão, os policiais encontraram uma carteira com documentos de um dos envolvidos, detalhe que acabou sendo crucial para desvendar o crime.

Já no Plantão Policial, novas informações levaram os PMs de volta ao endereço. Foi quando um carro ligado ao suspeito apareceu no local. Dentro do veículo estava o irmão do dono dos documentos, reconhecido imediatamente pelos policiais como um dos homens que havia escapado do cerco.

Pressionado, o suspeito confessou o furto e revelou que correu para o mato ao perceber a chegada das equipes. Parte dos fios roubados foi recuperada. Um carro, celular e documentos também foram apreendidos.

O acusado foi levado ao Pronto-Socorro para exame cautelar e depois recolhido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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