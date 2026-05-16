Natural de Piracicaba, o deputado estadual Alex de Madureira (PL) iniciou sua trajetória profissional ainda jovem, conciliando estudo e trabalho após passar pela escola pública e atuar como metalúrgico em Piracicaba. Eleito deputado estadual em 2018 e reeleito em 2022, consolidou espaço político na Região Metropolitana de Piracicaba com uma atuação voltada à articulação de investimentos e defesa de pautas ligadas ao desenvolvimento regional. Atualmente, exerce as funções de Líder do PL e Corregedor-Geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, além de ter atuado como relator do orçamento estadual em diferentes ocasiões, participando da destinação de recursos para áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura e a aprovação de importantes leis que afetam diretamente a vida das pessoas.
1- Deputado, quais foram as principais conquistas do seu mandato para Piracicaba e região nos últimos anos?
Tenho muito orgulho das conquistas que alcançamos para Piracicaba e região nos últimos anos. Foram mais de R$ 90 milhões em investimentos destinados para áreas como saúde, segurança, infraestrutura, social, habitação e educação.
Conseguimos recursos para hospitais, novas ambulâncias, obras viárias, viaturas e armamentos para as forças de segurança, garantia do funcionamento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher, apoio às entidades sociais e construção de moradias populares. Também atuamos junto ao Governo do Estado para fortalecer projetos importantes nas áreas de educação, mobilidade e desenvolvimento regional. Uma conquista muito importante foi a antecipação das obras dos viadutos na SP 304, no bairro de Santa Terezinha. Graças a essa ação as obras serão entregues nos próximos meses, trazendo segurança e fluidez ao trânsito neste local. Nosso compromisso sempre foi trabalhar por resultados concretos para a população.
2 - O senhor foi relator do Orçamento Estadual de 2026. Quais áreas considera prioritárias para São Paulo neste momento?
Como relator do Orçamento de 2026, trabalhamos para fortalecer áreas que hoje exigem mais atenção do poder público, especialmente saúde, segurança e educação. Defendemos mais investimentos em hospitais, atendimento de média e alta complexidade, ampliação do efetivo policial, novas viaturas e modernização das forças de segurança.
Também tivemos atenção importante às obras de infraestrutura, recuperação de rodovias, habitação popular e apoio aos municípios, que enfrentam diariamente os principais desafios da população. O objetivo foi construir um orçamento equilibrado, mas com foco em investimentos que gerem resultado concreto para as pessoas, que afetem positivamente a vida diária do cidadão e de sua família.
3 - Piracicaba tem forte peso na indústria, agronegócio e tecnologia. Como o Estado pode ajudar a cidade a continuar crescendo economicamente?
Piracicaba tem uma força econômica muito grande. A cidade hoje é referência em comércio e serviços, indústria e agronegócio. O Estado precisa ajudar criando um ambiente favorável para quem quer investir e gerar empregos.
Isso envolve desde infraestrutura e boas rodovias até qualificação profissional. Vejo muito potencial na conexão entre universidades, empresas e inovação. Nossa região pode crescer ainda mais nos próximos anos focada nesse tripé.
Acredito muito que também seremos um polo de desenvolvimento de novas tecnologias e inovações. Piracicaba é um celeiro pronto para abrigar empresas de ponta no desenvolvimento e criação de produtos de altíssima tecnologia. Em breve, seremos referência nacional nessa área.
4 - Na sua avaliação, quais são os maiores desafios do Brasil em 2026 nas áreas de economia, segurança e geração de empregos?
Hoje, um dos maiores desafios do Brasil é voltar a crescer de forma consistente, com geração de empregos e segurança para quem empreende e produz. Muitas empresas e pequenos empreendedores ainda enfrentam custos altos, insegurança econômica e jurídica e dificuldades para investir, o que acaba refletindo diretamente no mercado de trabalho. Na segurança pública, o avanço do crime organizado e da violência preocupa muito a população. É preciso fortalecer a integração entre inteligência, tecnologia e valorização das forças policiais. Além disso, o país precisa investir mais em qualificação profissional e modernização do nosso parque industrial. Muitos setores já enfrentam dificuldade para encontrar mão de obra preparada, principalmente nas áreas técnicas e industriais, além de perda da capacidade competitiva.
5- O senhor acredita que o interior paulista recebe a atenção necessária do Governo do Estado? O que ainda precisa avançar?
Acho que o interior passou a ter mais espaço nos últimos anos, mas ainda existe muita demanda represada. A saúde regional, por exemplo, ainda precisa avançar bastante. A título de exemplo, temos atuado firmemente para que a Unicamp implante o curso de Medicina em Piracicaba, dentro da estrutura já existente na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Posso assegurar que essas negociações estão bem avançadas e, em breve, teremos novidades. A região cresce rápido, gera riqueza e movimenta a economia do Estado, então precisa de infraestrutura e a garantia de investimentos na mesma velocidade. Esse é um debate que sempre levo ao Governo do Estado.
6 - A questão hídrica tem preocupado muitas cidades da região. Como o senhor acompanha os debates sobre segurança hídrica e investimentos nas Bacias PCJ?
Tenho acompanhado esse debate com bastante atenção, porque a questão hídrica é um tema fundamental para o futuro da nossa região. Recentemente, estive no PCJ para conversar sobre os projetos e o volume de investimentos previstos para a Bacia do Rio Piracicaba, que tem papel estratégico para o abastecimento e o desenvolvimento regional.
São discussões importantes envolvendo saneamento, recuperação de mananciais e planejamento hídrico de longo prazo. É um assunto que exige responsabilidade e união entre municípios, Estado e órgãos técnicos, porque impacta diretamente a vida da população e o crescimento da região.
7 - O senhor tem defendido pautas ligadas à formação profissional e ao futuro dos jovens. O que precisa mudar para preparar melhor a juventude para o mercado de trabalho?
O mercado de trabalho mudou muito e vai continuar mudando nos próximos anos. Hoje, os chamados empregos do futuro estão ligados à tecnologia, inovação, automação, inteligência artificial e às áreas técnicas especializadas. O jovem precisa sair da escola mais preparado para essa realidade. Por isso, defendo mais investimento em ensino técnico, qualificação profissional e aproximação entre escolas, universidades e setor produtivo. Nossa região tem força na indústria, no agro e na tecnologia, então precisamos preparar os jovens para ocupar essas oportunidades, com formação moderna e conectada ao que o mercado realmente exige. Temos atuado em conjunto com as forças da nossa cidade. Entidades como o Pecege, o Sindicato dos Metalúrgicos, o Simespi, a Acipi, todo o Sistema S e a Prefeitura. Em conjunto, estamos avançando a passos largos rumo a soluções e à oferta de alternativas para atingirmos esses objetivos.
8 - Como o senhor avalia o cenário político brasileiro atualmente e o nível de polarização no país?
O Brasil vive um cenário de polarização muito forte, e isso acaba refletindo em todos os debates políticos. Tenho minhas convicções e valores, que sempre defendi com transparência e publicamente, mas acredito que a política também precisa ter responsabilidade, diálogo e foco nos problemas reais da população. Precisamos buscar soluções para melhorar a vida dos brasileiros. Este é o caminho. As pessoas querem ver resultado na prática. Emprego, segurança, saúde, desenvolvimento e qualidade de vida precisam avançar. É possível defender princípios com convicção e firmeza sem perder a capacidade de construir soluções para o país.
9 - O senhor recebeu recentemente homenagens em Piracicaba pelo trabalho parlamentar. Como enxerga esse reconhecimento vindo da cidade onde nasceu?
Para mim, é muito gratificante perceber que o trabalho que estamos fazendo tem sido reconhecido dentro da própria cidade. Piracicaba conhece de perto quem acompanha suas demandas, quem está presente e quem ajuda a tirar projetos do papel. Sempre digo: meu mandato é distrital, focado na solução dos problemas de Piracicaba e região. É nisso que acredito. Então, quando esse reconhecimento acontece, eu o recebo com humildade e como combustível para continuar trabalhando ainda mais pela cidade e pela nossa região.
10 - Pensando no futuro, quais são os principais projetos e metas que o senhor pretende tirar do papel até o fim do mandato?
Temos muitos projetos importantes em andamento. Na saúde, por exemplo, seguimos trabalhando para ampliar atendimentos e fortalecer os hospitais da região. Também acompanho de perto obras de infraestrutura e mobilidade, principalmente em uma cidade que cresce no ritmo de Piracicaba tem crescido. Tenho insistido que considero fundamental é a preparação de mão de obra para o mercado de trabalho. Nossa região é muito forte no comércio e serviços, na indústria, no agro, mas muitas empresas já enfrentam dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Precisamos aproximar mais o ensino técnico, as universidades e o setor produtivo dessa realidade. Piracicaba cresceu, virou referência regional e hoje tem desafios proporcionais ao seu tamanho. Ainda existe muita coisa para melhorar, e meu foco é continuar ajudando a tirar projetos do papel e trazendo investimentos que façam diferença na vida das pessoas.
11 - Quais você considera seus principais projetos e leis apresentados na Assembleia Legislativa?
Alguns projetos tiveram uma repercussão muito positiva no nosso mandato e alcançaram seus objetivos. Entre eles está o Piracicaba MIT, que garantirá condições para fortalecer o turismo da cidade e o Dezembro Verde, campanha de conscientização e combate aos maus-tratos aos animais. Também apresentei o projeto que proíbe empréstimos consignados por telefone sem autorização formal do aposentado, uma medida importante para proteger idosos contra golpes e assédio financeiro. Outra pauta importante foi a garantia de atendimento prioritário para pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e a iniciativa que autoriza visitas de animais em hospitais para apoio emocional aos pacientes e lei que passou a permitir o pagamento de pedágios com cartões de débito e crédito, entre outros. Além disso, participei da aprovação do PL que estabelece o novo mapa do saneamento no Estado de São Paulo, uma discussão importante para ampliar investimentos e melhorar a estrutura de saneamento nos municípios paulistas.