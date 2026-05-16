Natural de Piracicaba, o deputado estadual Alex de Madureira (PL) iniciou sua trajetória profissional ainda jovem, conciliando estudo e trabalho após passar pela escola pública e atuar como metalúrgico em Piracicaba. Eleito deputado estadual em 2018 e reeleito em 2022, consolidou espaço político na Região Metropolitana de Piracicaba com uma atuação voltada à articulação de investimentos e defesa de pautas ligadas ao desenvolvimento regional. Atualmente, exerce as funções de Líder do PL e Corregedor-Geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, além de ter atuado como relator do orçamento estadual em diferentes ocasiões, participando da destinação de recursos para áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura e a aprovação de importantes leis que afetam diretamente a vida das pessoas.

1- Deputado, quais foram as principais conquistas do seu mandato para Piracicaba e região nos últimos anos?

Tenho muito orgulho das conquistas que alcançamos para Piracicaba e região nos últimos anos. Foram mais de R$ 90 milhões em investimentos destinados para áreas como saúde, segurança, infraestrutura, social, habitação e educação.

Conseguimos recursos para hospitais, novas ambulâncias, obras viárias, viaturas e armamentos para as forças de segurança, garantia do funcionamento 24 horas da Delegacia de Defesa da Mulher, apoio às entidades sociais e construção de moradias populares. Também atuamos junto ao Governo do Estado para fortalecer projetos importantes nas áreas de educação, mobilidade e desenvolvimento regional. Uma conquista muito importante foi a antecipação das obras dos viadutos na SP 304, no bairro de Santa Terezinha. Graças a essa ação as obras serão entregues nos próximos meses, trazendo segurança e fluidez ao trânsito neste local. Nosso compromisso sempre foi trabalhar por resultados concretos para a população.

2 - O senhor foi relator do Orçamento Estadual de 2026. Quais áreas considera prioritárias para São Paulo neste momento?

Como relator do Orçamento de 2026, trabalhamos para fortalecer áreas que hoje exigem mais atenção do poder público, especialmente saúde, segurança e educação. Defendemos mais investimentos em hospitais, atendimento de média e alta complexidade, ampliação do efetivo policial, novas viaturas e modernização das forças de segurança.

Também tivemos atenção importante às obras de infraestrutura, recuperação de rodovias, habitação popular e apoio aos municípios, que enfrentam diariamente os principais desafios da população. O objetivo foi construir um orçamento equilibrado, mas com foco em investimentos que gerem resultado concreto para as pessoas, que afetem positivamente a vida diária do cidadão e de sua família.