A Diretoria Regional do CIESP Piracicaba encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 reafirmando sua relevância no comércio exterior paulista. Com um volume de exportações que atingiu a marca de US$ 871,6 milhões, a regional garantiu a 11ª posição no ranking das maiores diretorias do estado, mantendo-se como um dos pilares da economia industrial de São Paulo.
O balanço do período destaca a força da indústria local em setores de tecnologia de ponta. O segmento de máquinas e aparelhos mecânicos segue como o principal motor das vendas externas, representando 63,7% do total. No mapa global, os Estados Unidos consolidam-se como o maior parceiro comercial da região, absorvendo 50,2% das exportações.
Para a liderança da Regional, os números refletem uma fase de maturação e ajuste estratégico. "Nossa indústria demonstra uma resiliência notável. Mesmo com uma variação pontual de 2,2% nas vendas externas em relação ao mesmo período de 2025, mantemos um patamar robusto de exportações. O foco agora é converter essa estabilidade operacional em novas frentes de crescimento", afirma a Diretoria do CIESP Piracicaba.
Dinamismo e Renovação Tecnológica
O relatório aponta ainda um aquecimento estratégico nas importações da regional, que registraram alta de 8,6%, saltando para US$ 1,17 bilhão. Esse movimento, concentrado na compra de maquinários e materiais elétricos (47,8%) vindos de potências como Coreia do Sul e China, indica que as indústrias locais seguem investindo em modernização e insumos para sustentar a produtividade.
Evento de Comércio Exterior em junho
Reforçando o compromisso com o desenvolvimento internacional, o CIESP Piracicaba, em conjunto com parceiros estratégicos, prepara um evento exclusivo voltado ao Comércio Exterior para a segunda quinzena de junho. O encontro visa orientar empresários e apresentar novas ferramentas de competitividade global. Mais detalhes sobre a programação e inscrições serão divulgados em breve nos canais oficiais da entidade.
Sobre o CIESP Piracicaba
A regional atua no suporte e desenvolvimento do parque industrial de oito municípios (Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Saltinho), promovendo a competitividade e o crescimento sustentável da indústria regional no cenário global.