A Diretoria Regional do CIESP Piracicaba encerrou o primeiro quadrimestre de 2026 reafirmando sua relevância no comércio exterior paulista. Com um volume de exportações que atingiu a marca de US$ 871,6 milhões, a regional garantiu a 11ª posição no ranking das maiores diretorias do estado, mantendo-se como um dos pilares da economia industrial de São Paulo.

O balanço do período destaca a força da indústria local em setores de tecnologia de ponta. O segmento de máquinas e aparelhos mecânicos segue como o principal motor das vendas externas, representando 63,7% do total. No mapa global, os Estados Unidos consolidam-se como o maior parceiro comercial da região, absorvendo 50,2% das exportações.

Para a liderança da Regional, os números refletem uma fase de maturação e ajuste estratégico. "Nossa indústria demonstra uma resiliência notável. Mesmo com uma variação pontual de 2,2% nas vendas externas em relação ao mesmo período de 2025, mantemos um patamar robusto de exportações. O foco agora é converter essa estabilidade operacional em novas frentes de crescimento", afirma a Diretoria do CIESP Piracicaba.

Dinamismo e Renovação Tecnológica