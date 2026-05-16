Monumentos e patrimônios públicos de Piracicaba têm sido alvo de vandalismo, furtos e falta de manutenção. O tema passou a ser discutido ao longo da semana por integrantes do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) e moradores da cidade, que cobram ações para preservação dos espaços históricos.

Entre os casos citados nas discussões estão placas danificadas na fachada do Museu Prudente de Moraes, além do desaparecimento de três placas do monumento aos soldados constitucionalistas, localizado na Praça José Bonifácio, na região central da cidade.