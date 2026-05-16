Monumentos e patrimônios públicos de Piracicaba têm sido alvo de vandalismo, furtos e falta de manutenção. O tema passou a ser discutido ao longo da semana por integrantes do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) e moradores da cidade, que cobram ações para preservação dos espaços históricos.
Entre os casos citados nas discussões estão placas danificadas na fachada do Museu Prudente de Moraes, além do desaparecimento de três placas do monumento aos soldados constitucionalistas, localizado na Praça José Bonifácio, na região central da cidade.
Outro caso mencionado envolve o monumento em homenagem ao ex-prefeito Luciano Guidotti, instalado na Praça Allan Kardec, no cruzamento da Avenida Armando de Salles Oliveira com a Rua Regente Feijó. Segundo informações, a placa de bronze com inscrições foi furtada do local.
Moradores afirmam que os danos ao patrimônio público têm se tornado frequentes em diferentes regiões da cidade. As reclamações incluem pichações, furtos de placas de bronze, deterioração de estruturas e ausência de manutenção em espaços históricos.
Túmulo de Prudente de Moraes
A reportagem do JP ouviu Ivana de Negri, que faz parte do IHGP: "Depredar patrimônio público é destruir a extensão da própria casa, apagar a história. Denota falta de civilidade e de respeito. Quando foi que perdemos o sentimento de amor à cidade onde vivemos? Por que pixam monumentos, quebram, destroem? Isso deveria ser crime, passível de punição.
E o poder público tem o dever de conservar e restaurar o patrimônio. No Egito existem monumentos de mil anos conservadissimos. É preciso educar o povo, ensinar as crianças desde cedo, punir os vândalos e cobrar do poder público melhor conservação dos nossos monumentos históricos", finaliza Ivana.
Os relatos também envolvem o Cemitério da Saudade, onde túmulos históricos teriam sido alvo de furtos e vandalismo. Segundo denúncias apresentadas ao grupo, vasos e placas de bronze instalados em túmulos de figuras históricas da cidade foram levados nos últimos meses.
Entre os túmulos afetados estão os de Manoel de Moraes e Barão de Rezende.
A escritora Ivana de Negri afirmou que invasões e furtos têm ocorrido com frequência no espaço e defendeu maior fiscalização no local.
A situação levantou debates entre moradores e representantes ligados à preservação histórica sobre a necessidade de ampliação da segurança e criação de políticas permanentes de conservação dos patrimônios públicos da cidade.
A placa que antes existia em frente a Igreja Metodista de Piracicaba, no centro da cidade, hoje não existe mais.
O desaparecimento de três placas do monumento aos soldados constitucionalistas, localizado na Praça José Bonifácio também foi notado pela população.
Outro monumento também vandalizado: as placas do monumento Sírio-Libanês, localizada na praça Sírio Libanesa.
Ivana ainda finaliza: "Não vejo solução a curto prazo, só com educação das crianças e punição dos infratores pode ser que melhore. Mesmo que um vândalo seja pego pichando um monumento, não há punição alguma", conclui.
O que diz a Prefeitura
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Público, vai encaminhar uma equipe ao local, na próxima semana, para verificar a situação e tomar as providências cabíveis. A Guarda Civil Municipal informa que realiza patrulhamento preventivo e rondas periódicas em áreas públicas e pontos que concentram o patrimônio histórico e cultural do município, com o objetivo de inibir atos de vandalismo, furtos e depredações.