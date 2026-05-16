Moradores da região da Rua do Porto, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar o aumento de pichações na Ponte Estaiada.

Segundo os relatos, as pichações vêm se espalhando por diferentes partes da estrutura e também atingiram placas de sinalização instaladas no local. Moradores afirmam que a situação tem aumentado nas últimas semanas e que novas marcas aparecem com frequência.

De acordo com os denunciantes, as inscrições podem ser vistas nas laterais da ponte, em pilares e em placas próximas às vias de acesso. Algumas pichações também foram registradas em trechos utilizados por pedestres e ciclistas.