Moradores da região da Rua do Porto, em Piracicaba, procuraram a redação do JP para relatar o aumento de pichações na Ponte Estaiada.
Segundo os relatos, as pichações vêm se espalhando por diferentes partes da estrutura e também atingiram placas de sinalização instaladas no local. Moradores afirmam que a situação tem aumentado nas últimas semanas e que novas marcas aparecem com frequência.
De acordo com os denunciantes, as inscrições podem ser vistas nas laterais da ponte, em pilares e em placas próximas às vias de acesso. Algumas pichações também foram registradas em trechos utilizados por pedestres e ciclistas.
Moradores da região afirmam que a situação gera reclamações de quem passa diariamente pelo local, principalmente por se tratar de um dos pontos mais conhecidos da cidade. A ponte recebe fluxo constante de veículos e pessoas ao longo do dia, além de ser utilizada por moradores e turistas que frequentam a Rua do Porto.
Os relatos enviados à redação apontam ainda que a falta de limpeza e manutenção contribui para o aumento das pichações. Segundo os moradores, em alguns pontos as marcas antigas permanecem há meses sem remoção.
A população cobra ações de fiscalização e limpeza por parte dos órgãos responsáveis, além de medidas para evitar novas pichações na estrutura e nas placas de sinalização.