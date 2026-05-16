Ainda não foi desta vez. Terminou sem acordo mais uma reunião entre representantes da Prefeitura e da Academia Piracicabana de Letras (APL), que debatem a indicação de um prédio que pode funcionar como sede fixa da entidade, principal representante da memória cultural da cidade.

Na tarde de ontem, o secretário municipal de Cultura, Carlos Alberto Beltrame, recebeu um grupo de acadêmicos e voltou a oferecer como sede dependências da Biblioteca Municipal. Mas a indicação não agradou.

Para os acadêmicos, a sugestão é inviável porque o edifício não pode ser usado como endereço fiscal da APL. Outra questão discutida é que os acadêmicos perderiam muito em autonomia. A entidade precisa de um local onde os integrantes possam entrar e sair até aos sábados, domingos e feriados, sem que seja necessário solicitar antes.

“E se obtivermos as chaves”, informou uma representante da academia ouvida pela reportagem, “seria muita responsabilidade por conta do imenso acervo da Biblioteca, como computadores. A APL não quer ser responsável por um patrimônio que não lhe diz respeito.”

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