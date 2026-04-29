Advogado: Dr. Alex Donizete Perez

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. José Francisco Perez Gonzales, falecido, e da Sra. Edna da Conceição Correa Perez. Deixa o irmão Ari Perez, casado com a Sra. Luciana Ferreira Alves, deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h30 da sala "" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aparecida Corbi de Oliveira

Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Roberto de Oliveira. Era filha do Sr. João Corbi e da Sra. Cecilia Bananasi, falecidos. Deixa os filhos: Jose Roberto de Oliveira casado com Adriana de Oliveira e Rosana Maria de Oliveira Freguglia casada com Celio de Jesus Freguglia. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Carlos Roberto Gualçoni

Faleceu dia 29/04/2026 na cidade de Araras, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Marinete Maria de Lacerda Gualçoni. Era filho do Sr. Antonio Gualçoni e da Sra. Aldevina Gualçoni. Deixa os filhos: Maraisa Gualçoni casada com Cleison Hermann, Tony Gualçoni casada com Kesia Gualçoni, Fernando Gualçoni e Erico Gualçoni casado com Taina Gualçoni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.