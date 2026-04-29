Advogado: Dr. Alex Donizete Perez
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 50 anos, filho do Sr. José Francisco Perez Gonzales, falecido, e da Sra. Edna da Conceição Correa Perez. Deixa o irmão Ari Perez, casado com a Sra. Luciana Ferreira Alves, deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h30 da sala "" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Aparecida Corbi de Oliveira
Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Roberto de Oliveira. Era filha do Sr. João Corbi e da Sra. Cecilia Bananasi, falecidos. Deixa os filhos: Jose Roberto de Oliveira casado com Adriana de Oliveira e Rosana Maria de Oliveira Freguglia casada com Celio de Jesus Freguglia. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carlos Roberto Gualçoni
Faleceu dia 29/04/2026 na cidade de Araras, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Marinete Maria de Lacerda Gualçoni. Era filho do Sr. Antonio Gualçoni e da Sra. Aldevina Gualçoni. Deixa os filhos: Maraisa Gualçoni casada com Cleison Hermann, Tony Gualçoni casada com Kesia Gualçoni, Fernando Gualçoni e Erico Gualçoni casado com Taina Gualçoni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Catharina Hessel Guerra
Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. Mauro de Souza Guerra. Era filha do Sr. Jacob Recumback Hessel e da Sra. Josepha Gonçalves Lins, falecidos. Deixa os filhos: Maria Augusta de Souza Guerra e Luiz Jose de Souza Guerra (falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Eline Aparecida Delabio Valverde
Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 75 anos de idade e era casada com o Sr. Francisco José Valverde. Era filha do Sr. Domingos Delabio e da Sra. Theresa Proese, falecidos. Deixa os filhos: Adriano Sergio Valverde casado com Mariana Valverde e Ana Paula Valverde casada com Carlos Eduardo Carlet. Deixa 4 netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 29/04/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Diamante, a partir das 09:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Felipe Ferreira Bezerra
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 34 anos, filho do Sr. Francinaldo Alves Bezerra e da Sra. Maria Aparecida Ferreira. Deixa amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Carlos Ocana
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Manoel Ocana e da Sra. Thereza de Mello Ocana. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Catharina Zeffa Darós
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Antonio Sebastião Zeffa e da Sra. Apparecida Martins Zeffa, era viúva do Sr. Geraldo Antonio Darós; deixa os filhos: Geraldo Antonio Darós Junior, casado com a Sra. Daniela Alves Darós e Giuliana Maria Zeffa Darós. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Irani Machado
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. João Tiosso e da Sra. Adelina Ravazzi Tiosso, era viúva do Sr. Sergio Cruz Machado; deixa os filhos: Luciana Zambrotti Machado e Marcelo Zambrotti Machado. Deixa as netas Melina e Sofia, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 12h00 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Max Henrique de Souza
Faleceu dia 29/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 30 anos de idade e casado com a Sra. Ananda Taina Neves Gazzi. Era filho da Sra. Elaine Cristina Barbosa de Souza. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/04/2026 as 17:15hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a Referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.