30 de abril de 2026
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EDUCAÇÃO

IFSP abre 1.950 vagas em 26 cidades, incluindo Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/IFSP
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Piracicaba.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Piracicaba.

Quem busca qualificação profissional gratuita já tem uma nova oportunidade no radar. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abriu processo seletivo com 1.950 vagas para cursos técnicos em 26 cidades do estado, entre elas, Piracicaba. As aulas começam no segundo semestre de 2026 e são voltadas a quem quer acelerar a entrada no mercado de trabalho com formação reconhecida.

No campus de Piracicaba, estão disponíveis 40 vagas para o curso Técnico em Mecânica, com aulas no período noturno e duração de quatro semestres. A formação é presencial e atende tanto quem ainda está no ensino médio quanto quem já concluiu os estudos (podem se inscrever candidatos que estejam cursando o 2º ou 3º ano ou que já tenham terminado o ensino médio). A área de Mecânica é uma das mais demandadas no setor industrial, o que amplia as possibilidades de inserção profissional na região.

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Inscrição e prova

As inscrições devem ser feitas até o dia 18 de maio, exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 30, mas candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica podem solicitar isenção, desde que atendam aos critérios exigidos. A seleção será por meio de prova objetiva no dia 14 de junho de 2026, com duração de três horas. Serão 30 questões, divididas entre Língua Portuguesa e Matemática, aplicadas na cidade do campus escolhido.

O processo também conta com reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e oferece atendimento especializado para candidatos que necessitem de recursos de acessibilidade. Com ensino gratuito, sem mensalidade e com diploma valorizado, o IFSP reforça seu papel como uma das principais portas de acesso à educação técnica no estado.

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