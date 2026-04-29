Quem busca qualificação profissional gratuita já tem uma nova oportunidade no radar. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abriu processo seletivo com 1.950 vagas para cursos técnicos em 26 cidades do estado, entre elas, Piracicaba. As aulas começam no segundo semestre de 2026 e são voltadas a quem quer acelerar a entrada no mercado de trabalho com formação reconhecida.

No campus de Piracicaba, estão disponíveis 40 vagas para o curso Técnico em Mecânica, com aulas no período noturno e duração de quatro semestres. A formação é presencial e atende tanto quem ainda está no ensino médio quanto quem já concluiu os estudos (podem se inscrever candidatos que estejam cursando o 2º ou 3º ano ou que já tenham terminado o ensino médio). A área de Mecânica é uma das mais demandadas no setor industrial, o que amplia as possibilidades de inserção profissional na região.

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