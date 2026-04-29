30 de abril de 2026
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LANÇAMENTO LITERÁRIO

Professor da FOP lança obra sobre o poder dos algoritmos digitais

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Professor da FOP da Unicamp lança livro que revela como algoritmos digitais transformam a desinformação em poder e impactam a democracia.
Professor da FOP da Unicamp lança livro que revela como algoritmos digitais transformam a desinformação em poder e impactam a democracia.

Em um tempo em que a informação circula em velocidade recorde, mas nem sempre com qualidade, uma questão ganha urgência: quem realmente controla o que vemos nas telas? É a partir dessa provocação que o professor Antonio Carlos Pereira, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, apresenta o livro “O Algoritmo do Ressentimento: Por que a mentira vence a verdade no seu celular?”. O lançamento será na próxima terça-feira (5), às 19h30, em evento online com transmissão pelo canal do YouTube “Ética e Filosofia Política”.

A obra propõe uma investigação profunda sobre a crise da verdade na era digital, defendendo que a desinformação contemporânea não é uma falha do sistema, mas sim um projeto estruturado que explora fragilidades humanas para influenciar comportamentos e decisões.

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Da origem histórica ao domínio digital

Ao longo de sete capítulos, o livro conduz o leitor por uma jornada que começa no passado. Logo de início, o autor desmonta a ideia de que as fake news são uma novidade, conectando práticas de manipulação utilizadas por regimes autoritários do século XX — como o fascismo, o nazismo e o integralismo brasileiro — às dinâmicas atuais das redes sociais.

Na sequência, a análise avança para o conceito de “Infocracia”, no qual o excesso de informação emocional substitui formas tradicionais de controle. Nesse ambiente, o domínio se dá de forma sutil: o usuário não é forçado, mas conduzido por estímulos constantes que desgastam sua capacidade crítica.

O livro também mergulha na neurociência para explicar por que a mentira encontra terreno fértil. A partir das teorias de Daniel Kahneman, o autor mostra como o chamado “Sistema 1”, ligado às emoções e decisões rápidas, tende a prevalecer sobre o pensamento analítico. Esse mecanismo favorece conteúdos que despertam medo, raiva e identificação, reforçando bolhas e lealdades tribais.

Impactos e caminhos de reação

A obra detalha ainda as ferramentas que sustentam esse ecossistema, como o microtargeting e a propaganda computacional, responsáveis por criar realidades paralelas e isolar indivíduos em universos informacionais fechados.

Segundo Pereira, esse cenário provoca uma dupla corrosão: ética, ao normalizar discursos de ódio e radicalização, e epistêmica, ao dissolver os limites entre fato e opinião. O resultado é uma sociedade cada vez mais fragmentada, onde o consenso sobre a realidade se torna difícil — ou até impossível.

Com 132 páginas e publicado pela Editora Sistema 1, “O Algoritmo do Ressentimento” se apresenta não apenas como uma análise do presente, mas como um guia prático para quem busca compreender e enfrentar os desafios da comunicação na era dos algoritmos. Adquira o livro físico na UICLAP ou online na Kiwify ou Draft2digital.

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