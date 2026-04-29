Em um tempo em que a informação circula em velocidade recorde, mas nem sempre com qualidade, uma questão ganha urgência: quem realmente controla o que vemos nas telas? É a partir dessa provocação que o professor Antonio Carlos Pereira, da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP) da Unicamp, apresenta o livro “O Algoritmo do Ressentimento: Por que a mentira vence a verdade no seu celular?”. O lançamento será na próxima terça-feira (5), às 19h30, em evento online com transmissão pelo canal do YouTube “Ética e Filosofia Política”.

A obra propõe uma investigação profunda sobre a crise da verdade na era digital, defendendo que a desinformação contemporânea não é uma falha do sistema, mas sim um projeto estruturado que explora fragilidades humanas para influenciar comportamentos e decisões.

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Da origem histórica ao domínio digital