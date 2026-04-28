A 18ª Semana da Dança de Piracicaba transforma a cidade em um grande palco de expressão artística, reunindo talentos, estilos e histórias que se conectam por meio do movimento. Com apresentações marcadas para quarta (29) e quinta-feira (30), às 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Neto, o evento convida o público a mergulhar em uma experiência envolvente e gratuita, que celebra a força da dança em suas mais diversas formas.

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Um palco para todos os estilos

Mais de 50 grupos participam das apresentações, trazendo ao público uma rica diversidade de modalidades, que vai do clássico ao contemporâneo, passando por jazz, sapateado, flamenco, danças folclóricas, dança do ventre, hip hop, k-pop e musicais. A proposta é oferecer um espaço aberto de celebração, onde bailarinos e coreógrafos possam compartilhar seus trabalhos e vivências.