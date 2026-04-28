A 18ª Semana da Dança de Piracicaba transforma a cidade em um grande palco de expressão artística, reunindo talentos, estilos e histórias que se conectam por meio do movimento. Com apresentações marcadas para quarta (29) e quinta-feira (30), às 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Neto, o evento convida o público a mergulhar em uma experiência envolvente e gratuita, que celebra a força da dança em suas mais diversas formas.
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Um palco para todos os estilos
Mais de 50 grupos participam das apresentações, trazendo ao público uma rica diversidade de modalidades, que vai do clássico ao contemporâneo, passando por jazz, sapateado, flamenco, danças folclóricas, dança do ventre, hip hop, k-pop e musicais. A proposta é oferecer um espaço aberto de celebração, onde bailarinos e coreógrafos possam compartilhar seus trabalhos e vivências.
A cada noite, cerca de 35 coreografias sobem ao palco, compondo espetáculos dinâmicos e cheios de energia. A expectativa é de casa cheia, já que o teatro possui capacidade para 677 pessoas, além de espaços reservados para cadeirantes. A orientação é chegar com antecedência: os ingressos são gratuitos e devem ser retirados 1 hora antes das apresentações.
Oficinas e talentos que encantam
Antes mesmo das luzes do palco se acenderem, a Semana da Dança já começou a emocionar. No domingo (26), a Estação da Paulista recebeu oficinas gratuitas de ballet clássico e contemporâneo, sapateado e dança árabe, reunindo mais de 150 participantes.
O momento serviu como um verdadeiro aquecimento para o evento, promovendo troca de experiências entre bailarinos e revelando novos talentos — inclusive pessoas que nunca haviam tido contato com a dança, mas surpreenderam pela desenvoltura. A iniciativa reforça o papel do evento não apenas como espetáculo, mas como formação e incentivo cultural.
O Jornal de Piracicaba conversou com a presidente da Adapi, Jussara Sansígolo, que destacou o impacto da iniciativa na cidade. “A orientação é que todos venham prestigiar e assistir belíssimos trabalhos. Com certeza sairão renovados, através da magia da dança”, afirma.
Realizada pela Associação de Dança de Piracicaba (Adapi), em parceria com a Prefeitura, a Semana da Dança é fruto de um trabalho contínuo de mais de 19 anos dedicados à valorização da arte na cidade. A Adapi é formada por Jussara Sansígolo (presidente), Vânia Melo (vice-presidente), Kátia Guidolim, Kitty Melo, Simone Lucano Silva, Fernanda Everaldo, Ivana Vendemiatti e Rodrigo Oliver, todos atuantes no segmento da dança e comprometidos com o fortalecimento da cultura local.
Mais do que assistir, a proposta é sentir. Cada apresentação carrega histórias, esforço e paixão que atravessam o palco e alcançam o público. É um convite para se deixar tocar pela arte: sair do teatro com o olhar mais sensível, o coração leve e a certeza de que a dança tem o poder de transformar.