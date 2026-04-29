30 de abril de 2026
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Rodeio de Saltinho agita maio com shows e entrada solidária

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A cidade de Saltinho se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa do Peão.
A cidade de Saltinho se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa do Peão.

A cidade de Saltinho se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa do Peão, que será realizada entre os dias 7 e 9 de maio, com uma programação diversificada que promete atrair público de toda a região. O evento, já consolidado no calendário local, reúne grandes nomes da música sertaneja, além de competições típicas do universo do rodeio e opções de lazer para toda a família.

A abertura, na quinta-feira (7), fica por conta da dupla César Menotti e Fabiano, com um diferencial que deve ampliar ainda mais a participação popular: a entrada para o setor Arena Arquibancada será gratuita mediante a doação de 1 litro de leite. Na sexta-feira (8), quem sobe ao palco é a dupla Bruno e Barreto, enquanto o encerramento, no sábado (9), terá show de Clayton e Romário, garantindo três noites de música e entretenimento.

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Além das apresentações musicais, a festa contará com atrações tradicionais, como montarias válidas pelo Circuito Top 20 e as disputas das Provas dos Três Tambores, que reúnem competidores e admiradores do esporte. A estrutura do evento também inclui praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, espaço kids voltado ao público infantil e setores diferenciados, como áreas VIP com serviço open bar.

A Festa do Peão de Saltinho é uma realização da Prefeitura Municipal, com organização de Paulo Vento, Fabrício Produções e Cia RR de Rodeio, e conta com o apoio do Jornal de Piracicaba. Mais informações sobre ingressos e setores disponíveis podem ser consultadas pela plataforma Guichê Web.

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