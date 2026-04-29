Francisco Vitoriano de Abreu
Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Maciel de Abreu. Era filho do Sr. Vitoriano Liberato de Abreu e da Sra. Adelia Ana de Abreu, falecidos. Deixa os filhos: Flavio Maciel de Abreu, Vitoriano Fabio de Abreu, Patricia Maciel de Abreu, Jose Francieldo de Abreu casado com Michelle Torres de Abreu. Deixa netos e bisnetos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Gilberto Inacio de Souza
Faleceu dia anteontem, na cidade de São Paulo - SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Jaconias Inacio de Souza e da Sra. Maria Viana de Souza; deixa os filhos: Karina Janone de Souza e Cesar Janone de Souza. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Iraci Ribeiro Luz Moras de Araujo
Faleceu dia ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha do Sr. Jose Ribeiro Luz, falecido, e da Sra. Alvina Alves Correia Luz, era casada com o Sr. Jose Domingos de Araujo; deixa a filha Angelica Ribeiro Soares. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Irene Nascimento Ferreira
Faleceu dia 27/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúva do Sr. Eriberto Enio Sabino Ferreira. Era filha do Sr. Eleuterio Pedro Nascimento e da Sra. Alice Pinheiro, falecidos. Deixa os filhos: Eriberto Enio Sabino Ferreira Junior casado com Marina Schimidt de Almeida Ferreira; Samantha Nascimento Ferreira Santos casada com Valdemar Gomes dos Santos; Sabrina Nascimento Ferreira casada com Valderi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/04/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Safira, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
João Jose Soledade
Faleceu dia anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Waldemar Soledade e da Sra. Tereza Conceição Soledade. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do domicílio da família, sito o endereço Estrada José Francisco Perez Gonzalez, nº 2045 - Bairro Glebas California, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Jose Xavier de Souza
Faleceu dia anteontem, nesta cidade, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Joviano Xavier de Souza e da Sra. Maria de Lourdes Vieira de Souza, era viúvo da Sra. Marta Neiva Morais de Souza; deixa as filhas: Luciana Moraes Nappi, casada com o Sr. João Carlos Nappi, e Lucimara Morais da Silva Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Mauro Roberto Teixeira Junior
Faleceu dia anteontem, nesta cidade, contava 46 anos, filho dos finados Sr. Mauro Roberto Teixeira e da Sra. Sueli Otilia Camolesi Teixeira, era casado com Carlos Eduardo Leite. Deixa irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Nelson José Danelon
Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era filho do Sr. Licinio Danelon e da Sra. Florinda Gimenez Danelon, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Pedro Targino Guedes
Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era filho do Sr. José Targino Guedes e da Sra. Maria José da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Luciano Guedes, Agnaldo Guedes; Graziele Guedes. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/04/2026 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.