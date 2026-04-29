Faleceu dia 28/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Maciel de Abreu. Era filho do Sr. Vitoriano Liberato de Abreu e da Sra. Adelia Ana de Abreu, falecidos. Deixa os filhos: Flavio Maciel de Abreu, Vitoriano Fabio de Abreu, Patricia Maciel de Abreu, Jose Francieldo de Abreu casado com Michelle Torres de Abreu. Deixa netos e bisnetos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu dia anteontem, na cidade de São Paulo - SP, contava 66 anos, filho dos finados Sr. Jaconias Inacio de Souza e da Sra. Maria Viana de Souza; deixa os filhos: Karina Janone de Souza e Cesar Janone de Souza. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Iraci Ribeiro Luz Moras de Araujo

Faleceu dia ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha do Sr. Jose Ribeiro Luz, falecido, e da Sra. Alvina Alves Correia Luz, era casada com o Sr. Jose Domingos de Araujo; deixa a filha Angelica Ribeiro Soares. Deixa netos, demais familiares e amigos. Sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.