Sr. Adilson Aparecido Lacerda

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho do Sr. Jose Paulo de Lacerda e da Sra. Veronica Dionisia de Lacerda, falecida, era casado com a Sra. Leia Cristiana Guimarães Lacerda. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Antonia de Fátima Dressano Sarto

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Antonio Dressano e da Sra. Angela Sarto Dressano. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. João Albino

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Eugenio Albino e da Sra. Joana Antunes Cardoso, era casado com a Sra. Adelina dos Anjos Marques Barbosa Albino; deixa os filhos: Julio Cesar Albino; Juliana Cristina Albino de Abreu; Paula Roberta Albino e Jessica Fernanda Albino Rocha. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.