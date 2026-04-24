Sr. Adilson Aparecido Lacerda
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filho do Sr. Jose Paulo de Lacerda e da Sra. Veronica Dionisia de Lacerda, falecida, era casado com a Sra. Leia Cristiana Guimarães Lacerda. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Antonia de Fátima Dressano Sarto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Antonio Dressano e da Sra. Angela Sarto Dressano. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. João Albino
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Eugenio Albino e da Sra. Joana Antunes Cardoso, era casado com a Sra. Adelina dos Anjos Marques Barbosa Albino; deixa os filhos: Julio Cesar Albino; Juliana Cristina Albino de Abreu; Paula Roberta Albino e Jessica Fernanda Albino Rocha. Deixa genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Natanael Carneiro
Faleceu dia 23/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Jesus Almeida Carneiro. Era filho do Sr. Arão Carneiro e da Sra. Maria Jerminiana da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Renata Graziela Carneiro Arruda casada com Willian Rodrigo Arruda; Margarete Heloisa Carneiro; Paulo Sergio Carneiro casado com Rita; Ana Maria Carneiro Laisth, falecida, que foi casada com Abilio de Jesus Laisth. Deixa 10 netos, 07 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/04/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Nilson Vieira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho dos finados Sr. Jose Vieira e da Sra. Matilde de Santiago Vieira, era casado com a Sra. Rosimeire dos Santos Vieira; deixa as filhas: Juliana dos Santos Vieira, casada com o Sr. Luandson Teofilo da Silva e Julia dos Santos Vieira, casada com o Sr. Vinicius Rodrigues dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sigueo Otsubo
Faleceu dia 23/04/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era casado com a Sra. Lucia Helena Robim. Era filho do Sr. Jiichi Otsubo e da Sra. Murana Otsubo, falecidos. Deixa enteada, netos, irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/04/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.