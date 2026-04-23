Sr. Antonio Carlos Vasconcelos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Vasconcelos e da Sra. Maria José Nogueira, era casado com a Sra. Lea Maria Garcia Vasconcelos; deixa os filhos: Carla Cristina Vasconcelos, casada com o Sr. Givaldo Vilela de Almeida; Tomas Aparecido Vasconcelos, casado com a Sra. Michele Francisca dos Santos Vasconcelos; Thiago Felipe Vasconcelos, casado com a Sra. Emanoeli e Lucas Aparecido Vasconcelos, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Memorial Cidade Jardim da cidade de Rio Claro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dolores Correa Branco Miguel
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Francisco Branco e da Sra. Elodovina Correa, era viúva do Sr. Florindo Miguel; deixa os filhos: Maria José Miguel Giovanetti, viúva do Sr. Rafael Giovanetti; Valdo Miguel, casado com a Sra. Ana Rosa da Cruz Miguel; Romilda Miguel, viúva do Sr. Fortunato da Silva de Souza e Doroneis Aparecida Miguel, casada com o Sr. Oduvaldo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Givanildo Gonçalves de Amorim
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Hildebrando Gonçalves de Aguiar e da Sra. Ivanildes Gonçalves de Amorim; deixa os filhos: Isabely Gomes de Amorim e Miguel Gomes de Amorim. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Parque na cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Cecilia de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 94 anos, filha dos finados Sr. José Leme de Oliveira e da Sra. Maria José Cataldi. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 15h30 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Lourdes Santos Silveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. José Antonio dos Santos e da Sra. Laurinda Oliveira dos Santos, era viúva do Sr. Francisco Wancley Silveira; deixa os filhos: Marcelo Silveira, casado com a Sra. Josemeire de Gois Oliveira Silveira; Angelo Jose Silveira, casado com a Sra. Eva Benedita Fernandes; Mauricio Silveira, casado com a Sra. Carla Adriana de Souza Pessotti Alves Silveira e Andrea Silveira Domingues, casada com o Sr. Eduardo Jesus Domingues. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "C" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Maurilio Barbosa de Oliveira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Manoel Barbosa de Oliveira e da Sra. Maria José de Oliveira, era casado com a Sra. Isabel Godoy de Oliveira; deixa os filhos: Luis Eduardo Godoy de Oliveira, casado com a Sra. Lorena Cristina Leal; Aline Godoy de Oliveira; Diego Godoy de Oliveira, casado com a Sra. Maiara Balione Aguiar e Cristiano Godoy de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ruy Carlos Silveira Crescenti
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Helio Crescenti e da Sra. Addy Silveira Crescenti, era casado com a Sra. Stella Maria Gonçalves Crescenti; deixa os filhos: Marcelo Gonçalves Crescenti, casado com a Sra. Ruth Gonçalves Crescenti; Fernando Gonçalves Crescenti, casado com a Sra. Renata Cabral e Roberto Gonçalves Crescenti, casado com a Sra. Nina Braun. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O seu corpo foi transladado ontem, para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Professora: Tayna de Oliveira Gonçalves
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras - SP, contava 38 anos, filha do Sr. Jose Valdir Gonçalves e da Sra. Lucia Cristina Bissioli de Oliveira Gonçalves, era casada com o Sr. Marcelo Silveira Campos. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.