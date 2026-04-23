Sr. Antonio Carlos Vasconcelos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Vasconcelos e da Sra. Maria José Nogueira, era casado com a Sra. Lea Maria Garcia Vasconcelos; deixa os filhos: Carla Cristina Vasconcelos, casada com o Sr. Givaldo Vilela de Almeida; Tomas Aparecido Vasconcelos, casado com a Sra. Michele Francisca dos Santos Vasconcelos; Thiago Felipe Vasconcelos, casado com a Sra. Emanoeli e Lucas Aparecido Vasconcelos, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Memorial Cidade Jardim da cidade de Rio Claro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dolores Correa Branco Miguel

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Francisco Branco e da Sra. Elodovina Correa, era viúva do Sr. Florindo Miguel; deixa os filhos: Maria José Miguel Giovanetti, viúva do Sr. Rafael Giovanetti; Valdo Miguel, casado com a Sra. Ana Rosa da Cruz Miguel; Romilda Miguel, viúva do Sr. Fortunato da Silva de Souza e Doroneis Aparecida Miguel, casada com o Sr. Oduvaldo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Givanildo Gonçalves de Amorim

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Hildebrando Gonçalves de Aguiar e da Sra. Ivanildes Gonçalves de Amorim; deixa os filhos: Isabely Gomes de Amorim e Miguel Gomes de Amorim. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Parque na cidade de Limeira/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.